"Nemáme chvíli se nudit, pořád někdo přichází, krásně nám to navazuje. Skoro si ani nestihneme nic říci s ostatními členkami komise," smála se Rumlerová. V sobotu přišla volit i rodina Prodělalova. "Chodím volit každé volby, protože si myslím, že by to měla být i občasná povinnost, a také prostě chci, abychom to tu měli takové, jak si představujeme," uvedla Markéta Prodělalová, která přišla k urně i se svou pětiletou dcerkou Adriankou.