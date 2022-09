Do politiky míří i nováčci. Děkujeme voličům, vzkazují

Miroslav Plincelner zavzpomínal na své začátky na úřadě. „Byly to doby plné stresů a nepohody, kdy jsem si mnohokrát říkal, že druhý den končím. Začínali jsme téměř bez finančních prostředků a první měsíc nebylo na výplaty zaměstnanců. Pozitivní na tom ale bylo, že obec byla bez dluhů, nic tedy nebránilo nějaké udělat,“ poznamenal. A tak začal maraton. V obci začali s výstavbou domů s pečovatelskou službou, celoplošnou plynofikací obce, budováním chybějící kanalizace, výměnou sto let starého vodovodu, uložením elektrických rozvodů do chodníků, realizovalo se nové veřejné osvětlení. „A když jsme měli rozkopáno, budoval se nový povrch průtahu Černošínem spolu s novými chodníky. A to byl jen začátek. Měnila se tvář horního i dolního náměstí. Podařilo se zpět odkoupit pozemek pod čerpací benzinovou stanicí. Po zdárném odstranění stavby se na původní místo vrátila historická kašna a kolem se podařilo vytvořit příjemnou odpočinkovou zónu,“ zavzpomínal končící starosta na své začátky. Po roce 2000 se koupil vyhořelý motorest, který se zrekonstruoval a poté se vybudoval společenský sál včetně výtahu. „Velmi dobrým počinem bylo vybudování infoparku, kde se na skládce materiálů a panelové přístupové cestě k bytovkám narodilo kouzelné místo pro volnočasové aktivity včetně víceúčelového hřiště a informačního centra a parkoviště. Poté se objevila nabídka odprodeje nákupního střediska. Nu, nekupte to, když je to budova v centru města, která se stavěla skoro potem a mozoly místních občanů v akci Z. Budova se zateplila, vyměnila se dosluhující okna a dveře, vybudoval se bezbariérový přístup do prodejny a vše se připravuje na druhou etapu rekonstrukce vnitřních prostor. Odkoupila se bývalá fara a proměnili jsme ji na regionální muzeum a na zahradě vzniklo dětské hřiště,“ popsal řadu dalších povedených realizací starosta.

Dalším zásadním počinem bylo převzetí kostela sv. Jiří do majetku města. „Je to dominantní stavba v Černošíně a tak máme povinnost se o ni postarat a zachovat ji pro další generace,“ vysvětlil. Zdařilým počinem bylo i vytvoření nových stavebních parcel nebo vybudování cyklistického okruhu. „To vše by se samozřejmě nepodařilo vytvořit bez občanů, kteří mi věřili, že vše dopadne dle představ. Bez týmu spolupracovníků na úřadě, o které jsem se mohl bezpečně opřít, bez skupiny zastupitelů, kteří se mnou táhli za společný provaz, a zkrátka bez všech, kteří mi dali důvěru a podporovali snahy o rozvoj města. Všem patří dík za to, že se podařilo udělat z Černošína místo schopné pohodového a bezpečného žití. Mnoho plánů se nepodařilo realizovat. Jsou tak uložené a připravené v šuplíku a věřím, že nastane čas, kdy se dostanou na světlo. A možná také ne. Ale tak to přece chodí,“ uzavřel Plincelner.