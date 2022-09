Stávající koaliční partneři, tedy ANO a Nezávislí se již sobotu večer po sečtení hlasů sešli a začali s prvotním vyjednáváním. „Pojedeme dál tak, jak vedení města fungovalo i v minulém volebním období. Čekají nás těžké časy. S kolegy už jsme se o tom bavili, stanovíme si priority a uvidíme, jak se bude vyvíjet situace s energiemi a tak dále. Díky tomu, že uspělo současné vedení drtivě, gratulujeme i ANO k výsledku. Myslím, že ani nemusíme složitě vyjednávat, nechceme to protahovat, čeká nás spousta práce. Ustavující zastupitelstvo svoláme, jakmile to bude možné,“ uvedl lídr Nezávislých Karel Lukeš. „Za Nezávislé pro Stříbro jsme s výsledkem voleb spokojeni, děkujeme všem voličům za obdržené hlasy, které znamenají, že můžeme i další čtyři roky pracovat pro naše krásné město,“ dodal Lukeš. Že občanům není lhostejný osud města, ocenil starosta Martin Záhoř. „Moc děkuji voličům za hlasy, které dali kandidátce hnutí ANO a nezávislých. Bereme to jako ocenění naší předchozí práce a věříme, že je oslovil náš program. Množství hlasů nás velice a mile překvapilo. Uvědomujeme si, že je to pro nás více zavazující. Nezklameme. Nyní jednáme o budoucí koalici,“ uvedl Záhoř.

