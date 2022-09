Na tom se shodují borští, stříbrští i obyvatelé okresního města. „Bydlíme nahoře na sídlišti, u polikliniky se nedá zaparkovat, špatně se i vyjíždí,“ řekly dvě obyvatelky Boru, jež Deník oslovil v centru města, ženy ale nechtěly být jmenovány. Starosta Boru Petr Myslivec Deníku sdělil, že v Přimdské ulici plánují vytvořit přes sedm desítek parkovacích míst. „Je to proto, aby lidé neměli daleko k poliklinice. Vzniknou zde i dvě autobusové zastávky pro ty, kteří dojíždí hromadnou dopravou,“ uvedl starosta a doplnil, že parkovacích stání je bohužel ve městě stále nedostatek. „Je to slabina. Dnes už má každá rodina vůz, někdy i dva, tři. Dalších asi osmdesát nových parkovacích stání pro osobní auta projekčně připravujeme v Západočeské a nová parkovací stání plánujeme vybudovat v Borské ulici za základní školou,“ popsal.

Do boje o křeslo starosty se v okresním městě pouští i nováčci

Palčivým tématem je pro řadu místních výstavba průmyslových hal v nedalekých Vysočanech. „Jsme tu obklopení montovnami. Nedokáži si představit, že vyroste další monstrum. Už tak je tu provoz. Nemluvě o příchodu dalších agenturních pracovníků,“ postěžovala si obyvatelka Boru Jana. Podle Petra Myslivce plán na výstavbu hal vznikl před více jak dvaceti lety. Tehdy byla jiná doba, pracovních příležitostí byl na Tachovsku nedostatek. „Záležitost se řeší dlouho. Je potřeba si uvědomit, že plochy pro průmyslovou zónu byly vytvořeny v rámci územního plánu jak Boru, tak i Přimdy. Bylo to někdy v devadesátých letech. V současné době není moc možností, jak rozšiřování zamezit. Spolupracovali jsme s odborníkem v oblasti posuzování staveb na životní prostředí. Na záměr výstavby průmyslových staveb probíhala zjišťovací řízení a následně posuzování staveb na životní prostředí EIA. Výsledek prošel přes krajský úřad. Zabývali jsme se i peticí, v níž občané žádali, aby územní plán v budoucnu další areály nepovolil. Jakékoliv vyčleňování nových pozemků pro průmyslové stavby v areálech však zastupitelé města již několik let neodsouhlasili. Výstavba průmyslových hal v areálu Vysočany – Mlýnec je v území, které k tomuto záměru bylo již v minulosti územně vymezeno. Byly i myšlenky toto soudně řešit., nebo se navrhovalo pozemky odkoupit. V minulosti jsme toto téma řešili v jiné části města Bor. Jednalo by se ale o tak velké částky, na něž by město nemělo. Město bych hlavně nikdy nezadlužil a neohrozil jej soudním procesem,“ vysvětlil Myslivec.

Borské trápí nedostatek míst na parkování nebo výstavba hal

Možnost koupání chybí obyvatelům Stříbra. Stavbu bazénu, o níž se mluví od revoluce, si lidé před dvěma lety odhlasovali v referendu. Vznikla i studie a v příštích letech se mělo začít stavět. Aktuální situace s energiemi a cenami stavebních zakázek ale podle vedení města projekt pozastavila. „Na druhou stranu vidíme poptávku po koupání a trávení volného času. Proto bychom rádi vybudovali koupaliště. V rámci studie sportovně-relaxačního areálu bylo na toto myšleno, teď se budeme s kolegy bavit nad koncepcí a projektem,“ řekl místostarosta Karel Lukeš. Vyjít lidem vstříc v této věci chce i nové hnutí Správná cesta. „O bazénu se mluví třicet let a stále nestojí. Stříbro prostor ke koupání potřebuje, je tu několik škol, hodně občanů. Vymysleli jsme jinou variantu, a to venkovní koupaliště čili biotop. Je levnější, chtěli bychom tam sezení, stánky s občerstvením i kulturním areálem. To by sem nalákalo více klientely. Město z toho může čerpat prospěch ve všech směrech,“ uvedl lídr hnutí Václav Kozák s tím, že koupaliště by mohlo vzniknout u bývalé plovárny, kde v minulosti podobný objekt sloužil.

Stříbrští chtějí prostor ke koupání, parkoviště i bezpečnější město

Velký nárůst cizinců a s nimi spojené problémy řeší mimo jiné v Tachově. Jedná se o zahraniční dělníky, kteří dojíždí za prací do nedalekých továren. Někteří z místních se kvůli jejich přítomnosti necítí ve městě komfortně. Ne že by se báli přímo kriminality, vadí jim ale nepořádek a hluk, který tito občané ve veřejném prostoru vytváří. „Lidé si neuvědomují, že mají zastupitelé omezené pravomoci a cizince regulovat nijak nemohou. Je potřeba, aby se vrátil institut přechodného pobytu, tak aby se všichni museli přihlásit na úřadě, my bychom pak věděli, kolik jich tu žije. Mohlo by se pak jednat i se zdravotními pojišťovnami kvůli počtu lékařů, kteří jsou potřební. Daly by se řešit odpady, které cizinci neplatí. I finanční úřad by si mohl hlídat únik daní z nájmu. Překvapuje mě, že to nezajímá ani vládu, ani finanční úřad,“ zamyslel se starosta Macák. Město tedy může reagovat hlavně tím, že zvýší bezpečnost. Nové sdružení Idealisté pro Tachov zastává názor, že se musí změnit přístup a komunikace. „V absolutních číslech je Tachov bezpečný. Ale lidé se tu přesto necítí, což je chyba komunikace vedení města. V našem programu máme podporu Tachovanů. Ovšem stejně tak je potřeba řešit integraci cizinců a podporovat válečné uprchlíky,“ sdělil šéf Jiří Nenutil. Pocitová bezpečnost je ve městě na nízké úrovni i podle lídra hnutí Za lepší Tachov Jana Straky. „Tachováci chtějí vidět strážníky v ulicích, a to i ve večerních hodinách. Prostor pro zlepšení vidíme i v oblasti sociální prevence a informovanosti. Při řešení problémů s ubytováváním cizinců je možnou cestou užší spolupráce s cizineckou policií a finančním úřadem,“ řekl Deníku. „Občané si naivně představují, že město vydá vyhlášku a zakáže ubytovny. Stavěli bychom se nad zákon, což je nepřípustné,“ vysvětlil lídr hnutí Volím Tachov Petr Vrána.

Tachovští chtějí regulaci cizinců. Trápí je i málo lékařů

S rostoucím počtem zahraničních obyvatel, kteří také potřebují někde parkovat, bude stěžejním úkolem pro budoucí zastupitele vybudovat další parkovací plochy. Na jejich nedostatek si postěžovala Tachovanka Ladislava Novotná. „Ve městě je plno Ukrajinců. V podstatě blokují nám, kteří tu bydlíme, parkoviště. Nic proti uprchlíkům nemám, ale situace už je neúnosná. Přijedu z práce, hledám místo i dvacet minut,“ svěřila se. Jedním z kroků, jak v tomto směru podpořit Tachovany, je třeba rezidentní parkování, výstavba parkovacího domu, nebo zjednosměrnění některých ulic.

Kdo chce vést vaši obec na Tachovsku? Deník přináší kandidátky