Jasná shoda také vznikla v tom, že radnici by měl vést lídr Volím Tachov Petr Vrána. „Jsme otevřeni spolupráci se všemi stranami. Při sestavování radnice nicméně musíme respektovat, jaké karty rozdali voliči. Ti nám všem dali celkem jasně najevo, koho si ve vedení Tachova přejí,“ řekl Deníku Petr Vrána.

První jednání proběhlo mezi Volím Tachov a Idealisty pro Tachov, kteří získali dvě křesla. Z konstruktivní debaty vzešly návrhy na možnou povolební spolupráci v rámci zastupitelstva a komisí rady.

V rámci dalšího jednání s uskupením Za lepší Tachov došlo ke shodě, že Volím Tachov chce s tímto sdružením vést radnici společně a v zastupitelstvu fungovat jako šestnáctičlenná koalice. Důvodem je značná programová shoda a zároveň respektování vůle voličů, kteří těmto dvěma stranám udělili v součtu téměř 75 % hlasů. Starostou by měl být Petr Vrána z Volím Tachov. Prvním místostarostou by se měl stát Jan Straka za sdružení Za lepší Tachov a druhou místostarostkou Vendula Machová z Volím Tachov.

O složení nového vedení Plané rozhodnou povolební vyjednávání

Strany se dále dohodly na sepsání koaliční smlouvy s programovými prioritami, na kterých budou v rámci volebního období spolupracovat. „Z jednání mám velice dobrý pocit. S budoucím koaličním partnerem máme velkou programovou shodu. Sdružení má chuť na radnici pracovat obdobným způsobem jako my. Na příštím jednání si musíme doladit gesce jednotlivých radních, komise a výbory, to už by ale nemělo v žádném případě ohrozit naši budoucí spolupráci,“ uvedl Vrána.

V přátelském duchu se jednání neslo i podle Jana Straky. „Jsem rád, že do nejistých časů město vstoupí vedené radniční koalicí s jasnou většinou šestnácti hlasů, která reflektuje výsledek voleb a chuť Tachovanů po změně,“ poznamenal.

Vítězové voleb se sešli také s Patrioty Tachova, kteří zatím nemají jasnou představu o tom, jak k výsledkům voleb přistoupí. I oni byli osloveni s návrhem spolupráce v rámci budoucího zastupitelstva. „Následující období bude velice složité a je proto potřeba v zastupitelstvu táhnout za jeden provaz. Budeme rádi za každého zastupitele, který se bude aktivně podílet na fungování města.“ Sdělil k jednání s Patrioty Petr Vrána.

Příští jednání jsou domluvena již na neděli 2. října a pondělí 3. října, aby bylo možné dohodnout se na termínu ustavujícího zasedání zastupitelstva co nejdříve.