Prvními dvěma sečtenými obcemi na Tachovsku jsou Sulislav a Sytno. Obě obce měly podanou jedinou kandidátku, o složení zastupitelstva tam tedy bylo jasno již před volbami. Účast v Sulislavi byla 56,98 procent, hodit do urny hlasovací lístek přišlo 98 občanů. Nejvíce hlasů, a to 85, získala třiatřicetiletá Lucie Soukupová, jež figuruje ve vedení kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů - Společně pro Sulislav. Starosta Milan Strohschneider, který obec vedl třicet let, letos již nekandidoval. Jasno je i v sousední obci, v Sytně. Tam byla účast nižší, zúčastnilo se 34,11 procent voličů. Nejvíce z nich volilo z jediné kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů Alenu Sládkovou s číslem 7, obdržela 57 hlasů.