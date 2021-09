Babiš před volbami v roce 2017 ve své knize psal, že podle jeho debat s německými politiky do roku 2030 v Německu nebudou žádná auta se spalovacími motory a že „jinak tomu nebude ani v České republice“ a je to správný trend a česká vláda bude logicky dotovat produkci elektromobilů. To už nyní neplatí.

„Člověk musí měnit názory z hlediska vývoje situace, podle toho, jaká je. Ano, je pravda, že jsem to v knize asi psal, ale zkrátka dneska je situace taková, že jsme si neuměli představit, že přijde Evropský parlament s novými návrhy a navíc se připravuje emisní norma Euro 7, která má mít zásadní dopad na náš automobilový průmysl,“ uvedl Babiš.

Ekofanatici z Evropského parlamentu

V letošních volbách se k podpoře čisté elektromobility přihlásili Piráti a STAN. Podle jejich vize by v Česku mohlo vzniknout až 80 tisíc nabíjecích míst a jezdit by tu mohlo až milion aut na elektřinu. „Je to reálné a jsou na to peníze jak z Evropy, tak ze soukromých zdrojů. Vybudovat infrastrukturu je zásadní. Překvapilo mě, že pan premiér hovoří o nějakých ekofanaticích z Evropského parlamentu, protože pod GreenDeal se podepsal on. Mrzí mě, že se nevyjednala nějaká specifika (úlevy - pozn.red.) pro Českou republiku,“ připomněl Bartoš.

Česko podle něj dál zůstává sedmou nejhorší zemí EU co do kvality ovzduší. „Musíme s tím něco dělat. Ale elektromobilita je jen jednou z větví toho řešení. Musíme například podporovat železnici a vysokorychlostní tratě, které dřív Andrej Babiš také podporoval v knize, kterou mu asi někdo jiný napsal,“ rýpnul si Bartoš a lídrovi ANO připomněl i některé další věci, které před čtyřmi lety ve své knize uvedl. „Například psal, že chce domácnostem zakázat topit pevnými palivy do roku 2035,“ připomněl Bartoš.

Podle něj to nebylo realistické, ale elektromobilita realistická je. Zákaz prodeje aut se spalovacími motory, tak, jak se o něm mluví na úrovni EU, je podle Bartoše „k diskuzi“. Premiér na to konto uvedl, že jeho vláda nikdy o elektromobilech a zákazu spalovacích motorů nejednala. „Nevím, proč řešíme nějaké moje knížky, bavme se o stávající situaci,“ dodal premiér a voličům doporučil, ať si přečtou jeho novou knížku (Sdílejte, než to smažou – pozn.red.).

Ceny emisních povolenek

Otázka GreenDealu ale české politiky štěpí obecně, premiérská debata Deníku to znovu ukázala. Evropští lídři se zavázali, že do roku 2050 bude EU uhlíkově neutrální a česká vláda se k tomu 2019 přihlásila. Premiér Babiš sice posléze dohodu zpochybnil, ale na jeho stranu se přidali i někteří politici ODS, například europoslanec Alexandr Vondra.

„My jsme kritizovali, že Česko bez jakýkoliv výhod pro nás Zelenou dohodu odsouhlasilo. Polsko si dokázalo vyjednat výjimky, nám se nepovedlo ani to, že by jádro bylo čistý podporovaný zdroj energie, což je pro ČR velmi důležité,“ uvedl lídr SPOLU Petr Fiala.

Jádro je podle něj pro Česko a ceny energií životně důležité. „Hrozí, že ceny energií porostou tak, že to pro řadu lidí bude vážný problém. Příští vláda se musí soustředit na ceny emisních povolenek. Když se podíváte na ten vývoj, tak povolenka za tunu CO2 nyní stojí 59 euro, ještě v lednu 2021 to byla polovina. Musíme intenzivně jednat o tom, aby ceny neletěly nahoru," zdůraznil lídr SPOLU.