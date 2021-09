Dokonce s tím, že by největší zakázku v novodobých dějinách Česka (odhadem za 140 až 160 miliard korun) mohla odstartovat i vláda, která bude po volbách v demisi a dosluhovat. Podle premiéra je to ale nesmysl.

„Žádný tendr nebudeme vypisovat, máme 16 dní do voleb,“ prohlásil Babiš na premiérské debatě Deníku. Na dodatečnou otázku, zda vláda tendr nevyhlásí až po volbách, ale Babiš přímo neodpověděl. Vláda podle něj momentálně řeší pouze to, zda lze navrhnout nějaké finanční kompenzace kvůli rostoucím cenám energií.

Zdroj: DeníkO možnosti, že tendr spustí ještě dosluhující vláda po říjnových volbách, se Havlíček zmínil v úterý. "Určitě by to (tendr) mohla vypsat tato vláda. To je technická věc. Rozhodně nechceme s ničím otálet, a pokud tady u toho budeme v jakékoli podobě, tak nebudeme nic prodlužovat a hned to vypíšeme," řekl Radiožurnálu ministr. Dříve přitom několikrát zopakoval, že vypsání výběrového řízení na stavbu bloku bude až na vládě, která vznikne z říjnových sněmovních voleb.

Na celý záznam debaty se můžete podívat zde:

