Průběžné výsledky voleb Deník probral s vicepremiérem Karlem Havlíčkem z hnutí ANO.

Karel Havlíček | Foto: Deník/Martin Divíšek

Vypadá to, že hnutí ANO bude vítězem sněmovních voleb 2021, ale co s tím, když nemáte partnery do vlády?

Zatím ještě nevíme, jak s výsledkem naložíme. V každém případě je namístě všem poděkovat, protože po covidové krizi získat kolem 28 procent je opravdu úspěch. Kdyby to někdo řekl v březnu nebo dubnu, tak by tomu věřil málokdo. Z úhlu pohledu hnutí ANO je to tedy velmi dobré. Pochopitelně je otázka, jaký budeme mít koaliční potenciál, což v tuto chvíli nevíme.