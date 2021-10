Bratři Okamurovi nejsou prvními sourozenci, kteří společně usednou v řadách Poslanecké sněmovny. Každý ovšem za jinou stranu. Tomio Okamura se vrací jako poslanec za SPD, Hayato Okamura kandidoval za KDU-ČSL na kandidátce koalice SPOLU. Druhý zmíněný svého bratra porazil na celé čáře v množství získaných preferenčních hlasů. Na kandidátce SPOLU poskočil z 15. místa díky kroužkování na 6., zvolilo jej 24 328 lidí. Lídr SPD měl naproti tomu 17 069.

Ve sněmovně se chce Hayato Okamura věnovat především bezpečnostní a zahraniční politice. Poslancem se stal poprvé. „Mám dvě hlavní oblasti – sociální politiku a druhou je zahraniční a bezpečnostní politika. Prožil jsem několik let ve východní Asii a Japonsku, nejpalčivější otázka, která trápí společnost ve světě, je vztah Číny a západní civilizace. Ten vztah není jednoduchý, pokud dostanu příležitost, půjdu do zahraničního výboru sněmovny, aby byla spolupráce se zeměmi jako je Japonsko a Tchaj-wan co nejlepší," uvedl Hayato Okamura v rozhovoru pro Deník.

Podle všeho se zdá, že bratři Okamurovi ve sněmovně za jeden provaz nepotáhnou. Politické názory obou se totiž značně liší. „Tomio a SPD pro mě nejsou důležité, krajně pravicová SPD je celkovým výsledkem úplně vyšachovaná z účasti na vládě, což je dobře," zmínil Hayato Okamura.

Úspěch může slavit i bývalý skokan na lyžích Jakub Janda. Ten se do Poslanecké sněmovny poprvé dostal ve volbách v roce 2017, a pozornost získal i tím, že v počátcích své poslanecké kariéry ještě teprve ukončoval tu sportovní. Nyní svůj post poslance obhájil. Jak je uvedeno na serveru Českého statistického úřadu volby.cz, Janda dokonce získal 9 192 preferenčních hlasů, čímž výrazně poskočil mezi stranickými kolegy.

Debakl Lubomíra Volného i Josefa Váni

To jiný sportovec, který usiloval o voličskou přízeň, neuspěl. Legendární žokej Josef Váňa byl jedním ze želízek v ohni hnutí ANO. Ani jeho úspěchy na dostizích mu ale nezaručily dostatečný počet preferenčních hlasů na to, aby mohl usednout v Poslanecké sněmovně.

Z kandidátů hnutí ANO se naopak do Poslanecké sněmovny vrací Jaroslava Pokorná Jermanová, jež v minulosti parlamentní působení opustila kvůli postu středočeské hejtmanky. Svůj post v kraji v posledních krajských volbách již neobhájila, do Sněmovny se ale nyní vvrátí.

Skutečný debakl zaznamenalo uskupení Volný blok. Ve volbách nezískalo ani 1,5 procenta hlasů, aby dosáhlo na státní podporu. Ze Sněmovny tak odchází nejen Lubomír Volný, kterého proslavila kritika protikoronavirových opatření a vyjádření o rozdávání "flákanců", ale mezi poslance se nedostanou ani další kandidári Volného bloku. A to navzdory tomu, že se o nich v poslední době hojně diskutovalo v médiích.

Volný blok postavil do čela zpěváky. Na prvním místě kandidovala Ilona Csáková, na druhé pozici frontman kapely Kamelot Roman Horký. „Známé osobnosti mohou přilákat více voličů. V případě Volného bloku, který se v preferencích pohybuje hluboko pod pětiprocentní hranicí, však ani tyto osobnosti nedokáží pravděpodobný výsledek zvrátit,“ předpověděl pro Brněnský deník již dříve politolog Lubomír Kopeček.

Na poslanecký mandát si nyní bude muset nechat zajít chuť nejen zpěvačka Csáková, ale i bývalá členka Rady České televize Hana Lipovská. Ta byla v minulých týdnech odvolána i z postu radní.