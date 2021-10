O jedné z příčin neúspěchu má dnes již bývalý předseda Vojtěch Filip; rozhodl se na základě výsledků voleb rezignovat; jasno. „Výsledek je dán tím, že lidé uvěřili slibům, které nebyly podložené odpovědností. To mne velmi mrzí, protože KSČM v roce 2018 po půlroční ústavní krizi převzala odpovědnost a podpořila vznik vlády. Tolerovala menšinovou vládu. Navíc jsme se zasadili o to, aby lidem rostli mzdy, důchody a podobně. Lidé ale více než realitě uvěřili slibům,“ myslí si Filip.

Nicméně i přes drtivou porážku komunisté o konci strany nemluví. Naopak. V příštích sněmovních volbách chtějí uspět. „Je to odchod dočasný a věřím, že KSČM udělá vše pro to, aby se do parlamentní politiky znovu vrátila. Věřím, že na sjezdu (mimořádný sjezd se koná 23. října, pozn.red.) si strana zvolí nové vedení a dotáhne to zpět do parlamentu,“ nechal se slyšet Filip s tím, že právě nové vedení by mělo přinést do strany takzvaně čerstvý vítr.

Tomu přitakává i jednička komunistů v Praze Marta Semelová. „Uděláme vše proto, abych se za čtyři roky vrátili,“ říká.

Neúspěch KSČM a potažmo celkově levice v Česku vnímá Filip jako trend. V současné době zkrátka není taková poptávka po levicových tématech. Nicméně ono politické kyvadlo podle Filipa se časem opět nakloní doleva. „KSČM bude zase hegemonem levice. Znovu vzejdou noví bojovníci,“ vzkazuje Filip.

Vojtěch Filip vedl KSČM od roku října roku 2005. O post předsedy se však ucházel již o rok a půl dříve, kdy se stal hlavním sokem Miroslava Grebeníčka. Tehdy ale souboj prohrál. Po šestnácti letech ve vedení strany v sobotu 9. října na základě výsledků sněmovních voleb rezignoval. Straníkem ovšem zůstane i nadále. Po konci v politice se chce věnovat advokátní praxi. „Rozhodnutí o rezignaci bylo v dost kratší a rychlejší než jízda sem do Prahy,“ sdělil s polovičním úsměvem ve tváři. Vojtěch Filip zůstane v historii strany zapsán nejen jako dlouholetý předseda, ale i zatím jako jediný předseda, kterému se nepodařilo uspět ve sněmovních volbách.