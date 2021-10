Příznivci a podporovatelé koalice začali mohutně slavit už od pozdního odpoledne, kdy bylo jasné, že výsledek bude těsný. Jakmile se SPOLU dostalo do vedení, atmosféra uvnitř sálu připomínala „kotel“ fanoušků při derby. Lidé skandovali slova z plakátů trojkoalice, objímali se a gratulovali svým politickým „hrdinům“.

Vzduchem létal optimismus a na podlahu padalo sklo. Úsměv od ucha k uchu zdobil i Petra Fialu, ve svém prvním projevu ale nezapřel státníka a adepta na budoucího premiéra. Vyzval k zacelení jizev ve společnosti, které po těchto volbách kvůli těsnému výsledku zůstanou, zároveň zdůrazňoval slušnost. „Lidé budou opět hrdí, jaká se tu dělá politika,“ konstatoval Fiala.

Na všech lidech ve štábu bylo vidět, že vítězství nečekali. Většina podporovatelů SPOLU v průběhu odpoledne „věřila“ ve druhé místo, ale zároveň většinu mandátu ve spojenectví s koalicí Pirátů a STAN. Právě Piráti ale v těchto volbách pohořeli, budou mít jen čtyři poslance.

Podle místopředsedy ODS Martina Kupky ale vítězství SPOLU nebylo dáno tím , že se Andrej Babiš v kampani soustředil na Piráty a na lídra SPOLU „zapomněl“ a nechal ho tím vyrůst v očích voličů. „Tak to není. Petr Fiala byl suverénně nejlepší v závěrečných televizních debatách,“ okomentoval Kupka pro Deník.

Spokojeni budou po volebním víkendu také lidovci. Do sněmovny se kromě jiného dostal i Hayato Okamura, bratr šéfa SPD Tomia. „Měl jsem v posledních dnech takový velký vnitřní klid, že to dopadne dobře,“ uvedl nový poslanec. Ve sněmovně se potká s bratrem, který se s ním už několik let nebaví. Zášť vůči němu jako hluboce věřící člověk necítí. „Snad budeme mít možnost se ve sněmovně potkat. Třeba aspoň někde na svačině,“ podotkl Okamura, který by rád usiloval v dolní komoře o místo ve sněmovním zahraničním výboru. Profesí je překladatel a zajímá se právě o mezinárodní vztahy.