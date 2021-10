Čtvrtina poslanců, které lidé zvolili v uplynulých dnech do Poslanecké sněmovny, jsou ženy. Oproti předchozím volbám je to opět větší podíl, čtvrtinu poslanců ženy ve sněmovně dosud nikdy netvořily. Před volbami se na větší zastoupení žen ve sněmovně soustředilo několik kampaní, třeba iniciativa Zakroužkuj ženu, kterou podpořily i známé osobnosti.

Markéta Adamová Pekarová, předsedkyně TOP 09. | Foto: Deník / Michal Bílek

Letošní volby do poslanecké sněmovny potvrdily trend z minulých let - Češi chtějí mít více poslankyň. Letos vykroužkovali do Poslanecké sněmovny hned padesátku žen. Tím pádem vůbec poprvé od vzniku samostatné České republiky budou ženy tvořit čtvrtinu sněmovny. Podle výsledků na webu Českého statistického úřadu se za ANO do sněmovny dostane 20 žen (celkově má strana 72 křesel), za koalici SPOLU 12 žen (celkově má strana 71 křesel), za koalici PIRSTAN 13 žen (celkově získala strana 37 mandátů) a za SPD se dostane do parlamentu 5 žen (celkově má strana ve sněmovně 20 křesel).