Témat, která místní zajímají, a která by letošní volby mohla rozhodnout, je celá řada. Lidé by v Boru uvítali vybudování koupaliště či bazénu. Nejbližší bazén se nachází v Přimdě, což znamená patnáct minut jízdy autem, koupaliště pak mohou využít v Tachově. Vedení města o vybudování podobného zařízení uvažuje, v současné době by se ale jeho provoz s ohledem na rostoucí inflaci a všeobecné zdražování energií zcela jistě prodražil. Dále by si občané přáli více parkovacích ploch. Zejména ti, kteří žijí na sídlišti. Ve městě už nějakou dobu také rezonuje téma výstavby průmyslových hal v nedalekých Vysočanech. Někdo je rád za pracovní příležitost, jiní se bojí přílivu agenturních pracovníků. Co člověk, to názor. Mezi tématy, která místní řeší, je třeba také nedostatek dětských hřišť, chtěli by více kulturních akcí, nebo místo, kde by se mohli scházet.

Borské trápí nedostatek míst na parkování nebo výstavba hal

V Boru místní obyvatelé dle zjištění Deníku volají po bazénu či koupališti, chtěli by více kulturních akcí, uvítali by místo pro setkávání lidí, trápí je nedostatek parkovacích míst. „Bydlíme nahoře na sídlišti, u polikliniky se nedá zaparkovat, špatně se i vyjíždí,“ uvedly dvě obyvatelky Boru, jež Deník oslovil v centru města, ženy ale nechtěly být jmenovány. „Parkuje se všude možně po městě. Uvítala bych více vyžití pro děti a mládež. Chybí mi koupaliště. Jinak služby jsou dostačující,“ uvedla paní Dana, která žije na severním sídlišti. Řadě místních rovněž vadí výstavba průmyslových hal v nedalekých Vysočanech. Obyvatelé by uvítali výstavbu nových rodinných domů. Mnoho témat, která místní trápí ale vedení města řeší.

Přibudou parkovací plochy

Starosta Boru Petr Myslivec Deníku sdělil, že v Přimdské ulici plánují vytvořit přes sedm desítek parkovacích míst. „Je to proto, aby lidé neměli daleko k poliklinice. Vzniknou zde i dvě autobusové zastávky pro ty, kteří dojíždí hromadnou dopravou,“ uvedl starosta a doplnil, že parkovacích stání je bohužel ve městě stále nedostatek. „Je to slabina. Dnes už má každá rodina vůz, někdy i dva, tři. Dalších asi osmdesát nových parkovacích stání pro osobní auta projekčně připravujeme v Západočeské a nová parkovací stání plánujeme vybudovat v Borské ulici za základní školou,“ popsal. Vznik parkovišť ve zmíněné Přimdské má rovněž spojitost se stavbou domu s pečovatelskou službou, který vyroste vedle polikliniky. Práce na jeho výstavbě již byly zahájeny. S dokončením se počítá v únoru 2024. „Stavbu pečovatelského domu jsme dlouho plánovali. Lidé si jej žádali,“ uvedl Myslivec. Podle něj v obci myslí i na sportovce. Do půlky října bude na stadionu vybudováno workoutové, parkourové a skateboardové hřiště.

Nová místa na bydlení

Rodiny, které by se rády přestěhovaly do nových bytových domů, či si stavěli vlastní rodinné domy, nemusejí mít obavy. „Dokončujeme projekty na přípravu dalších více jak 20 stavebních parcel v části města, která navazuje na již postavené. V návaznosti na sídliště v severní části města projekčně připravujeme výstavbu třech bytových domů s celkovou kapacitou 30 bytů,“ řekl starosta.

Lidé nechtějí haly

Palčivým tématem je pro řadu místních výstavba průmyslových hal v nedalekých Vysočanech „Jsme tu obklopení montovnami. Nedokáži si představit, že vyroste další monstrum. Už tak je tu provoz. A i když slibují, že budou jezdit pouze po dálnici, nevěřím tomu, protože firmy to vyjde levněji. Nemluvě o příchodu dalších agenturních pracovníků,“ postěžovala si obyvatelka Boru Jana. Jako jedno z nejdůležitějších témat pro nadcházející volby jej považuje i kastelánka borského zámku Galina Marianna Kortanová, která se zúčastnila volební ankety Deníku. „Vzhledem k dlouhodobé problematice výstavby dalších průmyslových hal v okolí Boru si myslím, že toto téma bude jedno z nejdůležitějších. Další budou zřejmě investice probíhající ve městě samotném, kdy má mnoho občanů pocit, že se nic neděje, nebo naopak, že se děje, ale ne pro jejich blaho. A mohla bych jmenovat další témata, o kterých se často mluví nebo píše, ale bohužel někdy v dost zkreslených debatách. To už ale k předvolebnímu boji patří,“ řekla.

Před dvaceti lety bylo vše jiné

Podle Petra Myslivce plán na výstavbu hal vznikl přibližně před více jak dvaceti lety. Tehdy byla jiná doba, pracovních příležitostí byl na Tachovsku nedostatek. „Tato záležitost se řeší dlouho. Je potřeba si uvědomit, že plochy pro průmyslovou zónu byly vytvořeny v rámci územního plánu jak Boru, tak i Přimdy. Bylo to někdy v devadesátých letech. V současné době není moc možností, jak rozšiřování zamezit. Spolupracovali jsme s odborníkem v oblasti posuzování staveb na životního prostředí. Na záměr výstavby průmyslových staveb probíhali zjišťovací řízení a následně posuzování staveb na životní prostředí EIA. Výsledek prošel přes krajský úřad. Zabývali jsme se i peticí v níž občané žádali, aby územní plán v budoucnu další areály nepovolil. Jakékoliv vyčleňování nových pozemků pro průmyslové stavby v areálech však zastupitelé města již několik let neodsouhlasili. Výstavba průmyslových hal v areálu Vysočany – Mlýnec je v území, které k tomuto záměru bylo již v minulosti územně vymezeno. Byly i myšlenky toto soudně řešit., nebo se navrhovalo pozemky odkoupit. V minulosti jsme toto téma řešili v jiné části města Bor. Jednalo by se ale o tak velké částky, na něž by město nemělo. Město bych hlavně nikdy nezadlužil a neohrozil jej soudním procesem,“ vysvětlil Myslivec.

Podle něj byl před lety vznik průmyslových zón správným rozhodnutím. „Byli jsme hospodářsky slabý region, na jehož rozvoj bylo možné čerpat i dotační finanční prostředky. Bylo tu převážně jen zemědělství, vojenská kasárna ve Vysočanech a závod na výrobu textilu. Když před lety zastupitelé rozhodli o něčem takovém, troufnu si říci, že rozhodli správně. Lidé dostali možnost zaměstnání, nemuseli dojíždět daleko do jiných měst. Tehdy si nikdo nedokázal představit, že by se stavěly takové obří haly,“ vysvětlil starosta.

Kdo se letos v Boru utká o radnici

Letos se v Boru ve volebním klání utká sedm uskupení. O hlasy voličů bude usilovat ANO a nezávislí s lídrem Martinem Zemanem. Do boje se pouští Komunistická strana Čech a Moravy s Františkem Podlipským v čele. Hnutí Koruna česká pro Borsko vede Václav Kalčík. Dalším kandidujícím subjektem jsou Občané Borska s Rudolfem Kodalíkem, Rodáci Borska s Janem Andrlem. Sdružení nezávislých kandidátů Borska se současným starostou Petrem Myslivcem. Posledním kandidujícím je Svoboda a přímá demokracie a Lukáš Krejčí.

Nejstarším kandidátem v Boru je osmdesátiletý Miroslav Bultas, který kandiduje za KSČM. Nejmladším je třiadvacetiletý logistik Zdeněk Stach z SPD.

O obci

Bor leží čtrnáct kilometrů jihovýchodně od Tachova. Zahrnuje dvaadvacet místních částí, v nichž žije přes čtyři tisíce obyvatel. Poprvé je Bor připomínán v roce 1263. Ve městě se nachází řada pamětihodností. Za zmínku stojí především novogotický zámek, jež stojí na místě původního vodního hradu z poloviny 13. století, dále kostel sv. Mikuláše, kaple sv. Jana Křtitele nebo loreta. Z historických domů zachovaných na borském náměstí vyniká budova radnice ozdobená kamennou sochou Panny Marie a městským znakem. V Boru stojí také několik barokních soch.