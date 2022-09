O hlasy voličů opět budou usilovat Patrioti Tachova v čele se současným starostou Ladislavem Macákem. Ti sází na to, že je obyvatelé znají, a také v následujícím volebním období plánují dokončit důležité akce. Oproti minulému období obměnili pár členů. Někteří starší politici již kandidovat nechtěli. „Máme nové, mladé lidi. Někteří byli v minulosti na kandidátce KSČM. Většinou jsou ostřílení a prokázali už nějakou činnost ve vedení města. Kdo jde na kandidátku, měl by již být zkušený a vědět, co na radnici dělat,“ zmínil starosta Macák. Volebního klání se opět zúčastní sdružení nezávislých kandidátů Volím Tachov. Jejich předseda Petr Vrána řekl Deníku, že tým rovněž posílili o nové členy. Přibyl například Lukáš Kosina nebo ředitelka Muzea Českého lesa Jana Hutníková.