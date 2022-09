Obyvatelé hornického sedmitisícového města Stříbra a jeho místních částí vyrazí přesně za dva týdny k volebním urnám a rozhodnou o vedení města a složení zastupitelstva. Do voleb bylo letos sestaveno pět kandidátních listin. Témat, která místní zajímají a která by letošní volby mohla rozhodnout, je celá řada.

Koupaliště v Tachově. | Foto: Deník/Monika Krausová

Desítky let je diskutovaným tématem chybějící bazén či koupaliště. Kdo si chce zaplavat, nebo se osvěžit, vyráží do Tachova nebo Plzně. Růst cen energií ale výstavbě zřejmě dá prozatím stopku. Velkým tématem je bezpečnost ve městě. Někde by se hodila dětská hřiště či více parkovacích míst.