Paní Hedvika, která ve Stříbře žije čtyřicet let, si víceméně na nic nestěžuje. „Jsem spokojená s tím, co město pro občany dělá. Stejně trávíme tři čtvrtě roku na chalupě. Snad jen ten bazén, který by si přála většina obyvatel. O něm se mluví dlouho. Ale samozřejmě chápu, že ho teď nemusí být možné kvůli zdražování vystavět. Za zlé to nikomu nemám,“ poznamenala.

Stavbu bazénu, o níž se mluví od revoluce, si lidé před dvěma lety odhlasovali v referendu. Vznikla i studie a v příštích letech se mělo začít stavět. Aktuální situace s energiemi a cenami stavebních zakázek ale podle vedení města projekt pozastavila. „Na druhou stranu vidíme poptávku po koupání a trávení volného času. Proto bychom rádi vybudovali koupaliště. V rámci studie sportovně-relaxačního areálu bylo na toto myšleno, teď se budeme s kolegy bavit nad koncepcí a projektem,“ řekl místostarosta Karel Lukeš.

Vyjít lidem vstříc v této věci chce i nové hnutí Správná cesta, které vzniklo kvůli nespokojenosti s aktuální situací ve Stříbře. „O bazénu se mluví třicet let a stále nestojí. Stříbro prostor ke koupání potřebuje, je tu několik škol, hodně občanů. Vymysleli jsme jinou variantu, a to venkovní koupaliště čili biotop. Je levnější, chtěli bychom tam bychom sezení, stánky s občerstvením i kulturním areálem. To by sem nalákalo více klientely. Město z toho může čerpat prospěch ve všech směrech,“ uvedl lídr hnutí Václav Kozák s tím, že koupaliště by mohlo vzniknout u bývalé plovárny, kde v minulosti podobný objekt sloužil.

Pro lidi žijící v západočeském městě jsou v neposlední řadě také důležité investice do oprav komunikací. „Rozběhnutá je nyní rekonstrukce Plzeňské ulice, žulové kostky nahradí asfaltový povrch, vzniknou nové chodníky i parkovací místa. V září se také rozběhne realizace nového chodníku na třídě 5. května,“ okomentoval Lukeš.

Mladé rodiny, které se nastěhovaly do nových domků či bytovek, žádají dětská hřiště. „V tuto chvíli již probíhá rekonstrukce hřiště na Pískovně, kde vznikne moderní sportoviště s dětským hřištěm,“ zmínil místostarosta Karel Lukeš, lídr Nezávislých pro Stříbro. Aby v každé části města bylo dětské hřiště, chce i Správná cesta. Podle Kozáka je lepší hřiště pouze ve středu města, což je pro děti žijící na předměstích příliš daleko.

Maminka dvou předškoláků Lenka Novotná se Deníku svěřila, že se občas ve městě necítí příliš bezpečně. „Zvláště nyní, když mám děti a navíc čelíme náporu uprchlíků. Jsou tu ubytovny, kde bydlí pochybní lidé,“ popsala. Na téma bezpečnosti zareagoval Václav Kozák. „Osadil bych město více kamerami. V prostředí městského parku, západního předměstí, nebo u garáží, kde občas dochází ke krádežím. Také je potřeba navýšit počet strážníků, aby dokázali ochránit celé území včetně místních částí,“ sdělil Kozák.

Kandidující se shodují, že všechny teď jistě čeká náročné období. „Plánů i akcí je spousta, je ale třeba také zmínit, že velkou a nejednoduchou výzvou před námi bude v brzké době řešení extrémního nárůstu cen energií na další roky. Toto bohužel ovlivní řadu investic města. Přesto všechno bychom chtěli, aby se naše město rozvíjelo, vzkvétalo a všem se nám zde dobře žilo. Máme bohatou a krásnou historii a na nás je, abychom v tom pokračovali a pečovali o město s láskou k domovu, lidem a našim dětem,“ uzavřel místostarosta.

Kdo kandiduje?

Pro letošní komunální volby ve Stříbře podalo kandidátku pět uskupení. O hlasy voličů bude usilovat hnutí ANO 2011 a nezávislí v čele se současným starostou Martinem Záhořem.

Do boje se též pouští ČSSD s lídrem Pavlem Herbstem. Dalším kandidujícím subjektem je hnutí Správná cesta s předsedou Václavem Kozákem. Komunistickou stranu Čech a Moravy vede ve Stříbře Blahoslav Kupec. Pětici uzavírá uskupení Nezávislí pro Stříbro v čele s Karlem Lukešem.

Nejstarší kandidátkou ve Stříbře je pětaosmdesátiletá důchodkyně Květoslava Božková, jež kandiduje za KSČM. Nejmladším je osmnáctiletý student Gymnázia a obchodní akademie David Bača, kandidující za Nezávislé pro Stříbro.