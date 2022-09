Někteří z místních se kvůli jejich přítomnosti necítí ve městě komfortně. Ne že by se báli přímo kriminality, vadí jim ale nepořádek a hluk, který tito občané ve veřejném prostoru vytváří. Lidé by uvítali, aby se jich město zbavilo. „Na sídlišti Rapotín je podle mého názoru největší soustředění cizinců ve městě. Pokud se jedná o rodiny, jde vesměs o slušné lidi a není s nimi žádný problém. Ten ale většinou začne při shromažďování a popíjení alkoholu na veřejnosti. Jak se říká, ve skupině a s alkoholem roste síla. K útokům ale na nás domorodce zatím nedochází,“ uvedl důchodce Jaromír Matoušek, který na rapotínském sídlišti žije řadu let.

Více hlídek v ulicích

Že se jedná o hlavní téma, si uvědomují i kandidáti do letošních komunálních voleb. Ti se víceméně shodují, že je nutné zvýšit ve městě bezpečnost. Město má však v tomto omezené pravomoci. „Občané si naivně představují, že město vydá vyhlášku a zakáže ubytovny. Stavěli bychom se nad zákon, což je nepřípustné,“ vysvětlil lídr hnutí Volím Tachov Petr Vrána. Stejný názor má i stávající starosta Ladislav Macák z Patriotů Tachova. „Lidé si neuvědomují, že my cizince regulovat nemůžeme. Je potřeba, aby se vrátil institut přechodného pobytu, tak aby se všichni museli přihlásit na úřadě, my bychom pak věděli, kolik jich tu žije. Mohlo by se pak jednat i se zdravotními pojišťovnami kvůli počtu lékařů, kteří jsou potřební. Daly by se řešit odpady, které cizinci neplatí. I finanční úřad by si mohl hlídat únik daní z nájmu. Překvapuje mě, že to nezajímá ani vládu, ani finanční úřad,“ zamyslel se starosta Macák.

Město může reagovat hlavně tím, že zvýší bezpečnost. „Po městě máme rozmístěných 39 kamer. Což není málo. A připravují se další. Na sportovištích u zimního stadionu, kde se schází opilci, se instalovala nová otočná kamera. Navýšili jsme i počet strážníků na maximum. Neříkám, že se nedá dělat víc, ale v daných možnostech děláme maximum,“ uvedl. Podle Petra Vrány je zapotřebí, aby v ulicích bylo vidět více strážníků. „Ohledně bezpečnosti chceme výraznou aktivní roli městské policie ve formě pěších hlídek, aby se věnovaly více problémovým oblastem, chceme i rozšířit zóny, kde bude zákaz pití alkoholu na veřejnosti,“ uvedl.

Nové sdružení Idealisté pro Tachov zastává názor, že se musí změnit přístup a komunikace. „V absolutních číslech je Tachov bezpečný. Ale lidé se tu přesto necítí, což je chyba komunikace vedení města. V našem programu máme podporu Tachovanů. Ovšem stejně tak je potřeba řešit integraci cizinců a podporovat válečné uprchlíky,“ sdělil šéf Jiří Nenutil.

Pocitová bezpečnost je ve městě na nízké úrovni i podle lídra hnutí Za lepší Tachov Jana Straky. „Tachováci chtějí vidět strážníky v ulicích, a to i ve večerních hodinách. Prostor pro zlepšení vidíme i v oblasti sociální prevence a informovanosti. Při řešení problémů s ubytováváním cizinců je možnou cestou užší spolupráce s cizineckou policií a finančním úřadem,“ řekl Deníku.

Proč právě Tachov?

Doktory pro Tachov

Ruku v ruce s touto situací jde i stávající nedostatek lékařů. „V období, kdy existuje mnoho průmyslových zón, příliv cizinců potřebuje také využívat zdravotnickou pomoc, parkovat. Doktoři nepřibývají, ale pacienti ano. Lékaři odchází do větších aglomerací, ne sem k pohraničí,“ zhodnotil situaci Macák. Místní jsou zajedno, že je nutné vymyslet, jak lékaře ve městě udržet a přilákat nové. „My dříve narození máme své lékaře, ať už obvodní, nebo zubaře, zabezpečené. Problém mají ti, kteří se přistěhují. Střediska pacienty nepřijímají, tak se dojíždí do Plané, případy znám. Vyřeší to pouze nábor nových lékařů za výhodných podmínek, třeba s nabídkou bytů,“ myslí si Matoušek. „Musíme vymyslet program pro mladé lékaře, aby přicházeli nebo odsud neodcházeli. Třeba formou služebního bytu,“ souhlasí Vrána. Také podle Jiřího Nenutila je zapotřebí doktory přilákat. „Je nutné hledat je již na školách,“ upozornil. Podle Jana Straky mají ve sdružení Za lepší Tachov zpracovaný návrh drobné stipendijní podpory pro studenty oborů, které jsou pro město nezbytné. Mezi ně řadí i lékaře.

Modré zóny či parkovací dům

S rostoucím počtem zahraničních obyvatel, kteří také potřebují někde parkovat, bude stěžejním úkolem pro budoucí zastupitele vybudovat další parkovací plochy. Buď formou tzv. modrých zón, situaci by vyřešil i parkovací dům. Na sídlišti Rapotín se to již podařilo. Pokračovat se dále musí i na západním či východním sídlišti. „Město postavilo krásné parkoviště nad naším sídlištěm, které je plně využíváno. Problém je v tom, že každá rodina nevlastní jedno auto, ale více. Vyřeší to pouze parkovací dům,“ domnívá se Jaromír Matoušek z rapotínské čtvrti. Na nedostatek parkovacích ploch si postěžovala Tachovanka Ladislava Novotná. „Ve městě je plno Ukrajinců. V podstatě blokují nám, kteří tu bydlíme, parkoviště. Nic proti uprchlíkům nemám, je potřeba jim pomáhat, ale situace už je neúnosná. Přijedu z práce, hledám místo i dvacet minut,“ svěřila se. Jedním z kroků, jak v tomto směru podpořit Tachovany, je podle Petra Vrány třeba rezidentní parkování. „Na pořadu dne je také zjednosměrnění některých ulic, jako například Ve Vilkách. Zpočátku s tím měli lidé problémy, dnes vidí, že to bezvadně funguje a všichni zaparkují. Největší kandidát, kde to zavést, je ulice 1. máje. Je potřeba udělat řádný audit dopravy a poté si ujasnit, jakým směrem se vydat,“ přiblížil. Pro zavedení tzv. modrých zón jsou například i Idealisté. „Někdo chce předplatit místa, vybudovat tzv. modré zóny. Ale tolik jich nebude nikdy pro všechny. Připravujeme další parkoviště na sídlištích. Ale jsou to nákladné akce. Chceme postavit poměrně velký parkovací dům u polikliniky,“ vysvětlil Macák.