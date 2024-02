Do Kladrub míří rybářská celebrita Jakub Vágner s přednáškou sladkovodní giganti

Monika Šavlová reportérka Tachovský deník

Jaký je to pocit tahat vlastníma rukama na udici zaseknuté sladkovodní gigantické ryby, jaké přípravy tomu předcházejí a co všechno je na takovou rybu třeba si přichystat, přijede do sálu kladrubského kulturního domu povyprávět světoznámý rybář Jakub Vágner.

Jakub Vágner. | Foto: Alois Jurkovič