Benediktinské dny v Kladrubech

Kdy: pátek 5. července a sobota 6. července vždy od 20.00 do 23.00 v hodinových intervalech

Kde: klášter Kladruby

Za kolik: 220 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma

Proč přijít: Oživené prohlídky patří mezi oblíbené akce, tentokrát se při jednotlivých scénkách v historii vrátíte do 16. století, kdy byl klášter stižen požárem.

REVIVAL FEST v Konstantinových Lázních

Kdy: pátek 5. července od 20.00 a v sobotu 6. července od 14.30

Kde: Open Air aréna u kulturního domu v Konst. Lázních

Za kolik: na místě: pátek 5.7. 250 korun, sobota 6.7. 500 korun, pá+so 580 korun. Děti do 10 let mají vstupné zdarma.

Proč přijít: V pátek si můžete zavzpomínát na mládí při skladbách skupiny Abba Star. V sobotu vás čeká skutečná nálož rocku. Rozbalí to postupně U2 tribute So fine, Whitesnake Revival, Guns N´Roses tribute Czech republic, Zeppelinians tribute band a akci zakončí AC/CZ Top AC/DC Tribute Show.

Prokopská pouť v Lestkově

Kdy: sobota 6. července od 14.00

Kde: louka za obecním úřadem v Lestkově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Můžete si užít pouťových atrakcí, připraveno je občerstvení i živá hudba. K poslechu i tanci zahraje DM band.

Vodní hry a Guláš Festík v Cebivi

Kdy: sobota 6. července od 14.00

Kde: sportovní areál za KD v Cebivi

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Akce pro rodiny s dětmi, kdy se děti vyřádí s vodou a dospělí ochutnají guláš, který jim na akci uvaří soutěžní družstva. Dohlížet na nás bude Kačer Donald, jako specialista na vodu a Marchall z Tlapkové patroly. Nezapomeňte vodnický klobouk, oceníme ten nejhezčí.

Vzpomínkový country piknik

Kdy: sobota 6. července od 13.00

Kde: areál bývalého koupaliště v Tachově

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V příjemném prostředí si můžete užít pořádnou porci muziky. Zahraje skupina Iivary, Pudeto, Samorost, Piková dáma a Bikers Band, své taneční umění předvedou Poustevníci. Občerstvení je zajištěno.

Slovanské dny v Historickém parku

Kdy: sobota 6. července od 10.00 do neděle 7.července 18

Kde: Historický park Bärnau – Tachov, Naaber Str. 5b, Bärnau 95671

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Dozvíte se vše o kulturní výměně mezi Slovany s jinými kmeny a etnickými skupinami