Michal Nesvadba přivezl do Tachova své oblíbené plyšáky a v kinosále Mže rozdával radost a smích. Divákům ukázal, že hrát si můžeme bez ohledu na věk.

Michal Nesvadba pobavil děti v Tachově | Video: Jakub Botek

Mazlíčci Michala Nesvadby se dočasně zabydleli v sobotu 16. března dopoledne ve společenském areálu Mže v Tachově. V kinosále se bavili děti i dospělí v představení Když máš na opasku ještě dvě volné dírky za přezkou, tak si nehraj na to, že jsi dospělý.

Herec dovezl plyšáky, které děti nejvíce milují, a ti se ho v šedesátiminutovém představení snažili přesvědčit, že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si může klidně dál. „Mám osm představení, která jsou stále aktuální, protože je to pokaždé trochu improvizace. V tom dnešním se objeví i František, což je populární postavička, skřítek z televize, kterou mají děti rády,“ řekl před začátkem vystoupení Michal Nesvadba.

Zdroj: Jakub Botek

„Opustil jsem z vlastní iniciativy pořad České televize Kouzelnou školku, asi před tři čtvrtě rokem, ale mám ohlasy, abych se vrátil, tak uvidíme, jak to dopadne. Jinak pro děti připravuji nové seriály do televize a více se spíše do budoucna chci zaměřit na Youtube, kam dnešní doba spíše směřuje,“ povyprávěl dále o svých budoucích plánech. „ V Tachově nevystupuji poprvé, ale poprvé vystupuji v tomto novém prostředí, které je úžasné, oceňuji i zákulisí, které je pro herce také důležité,“ pochválil vloni zrekonstruovaný areál Nesvadba. „Děti se smály, představení je určitě bavilo,“ řekl Jakub Botek, který Deníku poskytl fotky a videa.