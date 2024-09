Na Tachovsku to prostě žije. I tento víkend přinese nepřeberné množství akcí, z nichž jsme některé vybrali do našich tipů.

Letní zpívané na zámku – Takitak

Kdy: pátek 6. září od 18.00

Kde: nádvoří tachovského zámku

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: Vystoupí a pobaví vás skupina Takitak, která vznikla v podstatě pro jediné vystoupení, a to pro vánoční koncert ve Stříbře v roce 2019. Sešla se při něm parta letitých kamarádů muzikantů, jejichž životy se proplétaly v různých hudebních seskupeních a kapelách po dlouhá léta. Koncert měl velký úspěch a členům kapely se nechtělo muzikantsky rozejít. Občerstvení je zajištěno.

Dny evropského dědictví ve Stříbře

Kdy: sobota 7. září od 9.00 do 18.00

Kde: historické památky na půdě města Stříbra

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zpřístupněna veřejnosti bude celá řada objektů. Navštívit můžete radnici, kostel sv. Petra, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Husitskou baštu či torzo kostela sv. Máří Magdaleny. Vystoupat můžete také na vyhlídková věž kostela Všech svatých. V informačním centru si můžete vyzvednout pamětní list, do něj sbírat při pochůzce městem razítka z jednotlivých památek a nakonec si za kompletně vyplněný list můžete dojít opět do infocentra pro upomínku na EHD. Připraven je také bohatý doprovodný program, uvidíte ukázky egyptského tance či západoafrického tance, který bude doprovázen bubny. Chybět nebudou stánky s občerstvením a také s medovými výrobky.

31. ročník chovatelské výstavy ve Stříbře

Kdy: sobota 7. září od 8.00 do 17.00

Kde: chovatelský areál v Mánesově ul.

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kromě výstavy králíků, holubů a dalšího zvířectva bude k vidění i expozice okrasného ptactva a od 10.00 do 13.00 je připraveno hudební vystoupení Václava Žákovce a Aničky Volínové.

Dny evropského dědictví v Plané

Kdy: sobota 7. září od 13.00 do 17.00

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Petra a Pavla, Galerie ve věži

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Můžete navštívit volně přístupné výše zmíněné památky, v horním patře věže je k vidění stroj věžních hodin.

Smetu – Tak přijďte taky vol. 3

Kdy: sobota 7. září od 15.00 do 23.00

Kde: rozhledna Vysoká v Tachově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Během odpoledne vás svým vystoupením pobaví Kateřina, Tomáš Kunžwart, Peelers, El Gato Negro. Ve večerních hodinách se můžete těšit na DJs a jejich energický styl Drum and Bass. A pro noční tvory je připravena after party v klubu Kiwi Bar Tachov (vstupné 150 Kč).Bohatý bude i doprovodný program v podobě airsoftu, střelby z luku a vzduchovky. Připravené bude posezení a chybět nebude ani dobré jídlo a pití.

Zámecká jízda zručnosti v Chodové Plané

Kdy: neděle 8. září od 14.30

Kde: areál zámku v Chodové Plané

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Čeká vás soutěžní odpoledne, děti si to mezi sebou rozdají v jízdě na kole nebo odrážedle, které si ale musí přivést. Hraví rodiče si mohou na místě zapůjčit od pořadatelů kolečko a předvést pak svoje dovednosti a zručnost.

Dětský a rodinný den v Historickém parku Bärnau-Tachov

Kdy: neděle 8. září od 10.00 do 18.00

Kde: Historický park Bärnau – Tachov, Naaber Str. 5b, Bärnau

Za kolik: 200 Kč, Tachovští mají 50% slevu při prokázání bydliště

Proč přijít: Čeká vás den plný historie, ale i zábavy. Především děti se mohou seznámit se sestředověkými hrami, čekají je speciální prohlídky, ale i střelba z luku, zkoušení brnění anebo oblíbené malování na obličej či vyprávění pohádek. Nudit se nebudou ani dospěláci, kteří mohou dětem pomoci vyrobit si vlastní hliněná zvířátka, pomoci nakrmit skutečná zvířata anebo vyzkoušet připravený skanzenový kvíz.