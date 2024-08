Řidič/ka nákladního vozidla do 12t s profesním průkazem + ŘP skupiny C Místo výkonu práce: Lom u Tachova 1, 347 01 Tachov Nástup možný ihned. Hledáme začátečníka či zkušeného řidiče pro rodinnou firmu se sídlem v západních čechách. Pracovní doba od pondělí do pátku dle platného AETRU, spaní v autě, vždy druhý den doma. 35 000 Kč

Detail nabízené práce