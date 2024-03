Největší víkendovou akcí v kraji bude festival světla Blik Blik v Plzni. Chystá se řada akcí spojených se začátkem jara a blížícími se Velikonocemi, ať už jde o různé jarmarky či dílničky pro děti. Při příležitosti Světového dne vody se otevře Vodárna v Plzni i budova Povodí Vltavy v Plzni, v Klatovech se bude konat velká taneční soutěž.

PLZEŇSKO

Večerní Plzeň rozzáří osmý festival Blik Blik

Kdy: pátek 22. a sobota 23. března od 19.00 do 23.00

Kde: Plzeň

Za kolik: venkovní instalace zdarma, vnitřní 190 – 290 korun

Proč přijít: Rozsahem zatím největší festival světla Blik Blik připravila na nadcházející víkend v Plzni kreativní zóna DEPO2015. Jeho osmý ročník nabídne zdarma čtrnáct venkovních světelných instalací, další dvě, umístěné v Depu, a výstava Light Scapes japonského umělce Yasuhiry Chida v Muzeu církevního umění budou placené. Trasa s ohledem na zvolené téma prameny povede z velké části podél plzeňských řek Mže a Radbuzy, letos ale část programu bude umístěna i v OC Olympia v Černicích. Návštěvníci se tam budou moci přesunout kyvadlovou dopravou.

Začíná festival Jeden svět

Kdy: pátek 22. března – čtvrtek 28. březn

Kde: Plzeň

Za kolik: 110 korun za projekci

Proč přijít: V Plzni začíná Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět. Představí 25 dokumentů, šest snímků ve virtuální realitě, nabídne debatní program se zajímavými hosty a hostkami nebo krátké filmy pro děti. Nově do programu kromě dokumentů zařadí i čtyři hrané filmy o lidských právech. Festival se uskuteční v Moving Station, Knihovně města Plzně a na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Kompletní program je na webu https://www.jedensvet.cz/plzen.

Na Světový den vody se otevře vodárna

Kdy: sobota 23. března od 10.00 do 16.00

Kde: Vodárna Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vodárna Plzeň zve už tradičně na Den otevřených dveří. Pořádá jej u příležitosti Světového dne vody, který slaví lidé na celém světě. Pro veřejnost a hlavně pro děti je připraven u hlavní administrativní budovy VP a.s. v Malostranské ulici bohatý program. Děti si projdou koloběh vody s maskotem Bonifácem, navštíví tajemnou laboratoř, budou plnit různé úkoly na vodní stezce a dozvědí se spoustu zajímavostí kolem pitné i odpadní vody. Chybět nebude ani tentokrát popelářské auto Čisté Plzně s řidičem a také dobrovolní hasiči z Radobyčic se stříkačkou, takže o zábavné vodní prvky nebude nouze.

Povodí Vltavy zve na přednášky i program pro děti

Kdy: sobota 23. března od 10.00 do 14.00

Kde: Povodí Vltavy, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Při stejné příležitosti se otevře také budova Povodí Vlatvy na Denisově nábřeží v Plzni. Tam budou nachystané pro zájemce odborné přednášky, pro děti pak různé soutěže o odměny, speciální prohlídky v 10, 11 a 12 hodin, malování na obličej a modelování z balonků. Každý plnoletý návštěvník obdrží slevový poukaz na rozbor pitné nebo odpadní vody a na místě zdarma stanovení dusičnanů a tvrdosti vody z přineseného vzorku vody.

V loděnici začne sezona dračích lodí

Kdy: sobota 23. března

Kde: loděnice v Plzni-Doudlevcích

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Probuzením draka začne v loděnici v Plzni-Doudlevcích nedaleko Hospůdky U Pechtů nová sezona klubu Pilsner Dragons. Připravena bude dračí stezka na jejím konci bude možné navrhnout jméno nové dračí lodi. Stezka bude připravena od 10.00, ve 14.00 začne v loděnici vlastní akce Probuzení draka s okružními jízdami na dračích lodích, v 16 hodin přijde pojmenování lodi a losování výherců ze stezky, vše pak završí opékání donesených uzenin na ohni.

Ve Starém Plzenci vítají jaro

Kdy: sobota 23. března od 14.00 do 17.00

Kde: areál Plzenecké železnice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V areálu Plzenecké železnice bude v sobotu připraveno Vítání jara. Pro děti bude přichystána jarní stezka, děti si budou moci vyrobit něco na památku v dílničce a nebude chybět možnost svézt se ve vláčku Plzenecké železnice. A komu by to bylo málo, může se zajít podívat na Velikonoční jarmark na návsi v nedalekém Sedlci. Ten začíná rovněž ve 14 hodin.

V Nýřanech je jarmark

Kdy: pátek 22. března od 12.00 do 16.30

Kde: Masarykovo náměstí, Nýřany

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na Masarykově náměstí v Nýřanech se v pátek odpoledne uskuteční 14. ročník Velikonočního jarmarku. V prodeji budou velikonoční dekorace od dětí z nýřanských školských zařízení i profesionálních prodejců. O kulturní program se postarají od 14 hodin děti ze ZUŠ Nýřany a od 15 hodin akustické duo Inspi-raci.

DOMAŽLICKO

Doa Rock zahraje v Klenčí

Kdy: sobota 23. března od 20.00

Kde: sál hotelu U Nádraží, Klenčí

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: K tanci a poslechu zahraje v sále hotelu U Nádraží v Klenčí skupina Doa Rock. Pořadatelé zvou všechny příznivce rocku na dobrou muziku a příjemně strávený večer.

Veselá muzika z Chodska

Kdy: neděle 24. března od 17.00

Kde: Lidový dům Staňkov

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Na jarní koncert jsou zváni příznivci dechovky ve Staňkově. V neděli jim zahraje Veselá muzika z Chodska. Vstupenky jsou už teď k dispozici v pokladně městského úřadu.

Velikonoční trhy

Kdy: pátek 22. března od 13.00

Kde: sál KD Koloveč

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na velikonočních trzích v Kolovči bude k mání leccos, například svíčky z včelího vosku, šité či květinové dekorace i džemy, sirupy, pečené čaje, pamlsky pro psy nebo perníkové umění. K vidění bude i výstava prací dětí z MŠ a ZŠ v Kolovči a háčkované vestičky od Hany Dočekalové. Zapojit se můžete i do tvořivé dílničky s Hančíno dráty – vyrobíte si společně velikonoční vajíčka a zajíčky.

JaroFest na rynku aneb Velikonoční jarmark

Kdy: sobota 23. března od 11.00

Kde: náměstí Míru, Domažlice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Velikonoční jarmark můžete vyrazit do Domažlic. Připraven je kulturní program, Heligonky z Mrákova, Maniacs Accordions, Fousy, i aktivity pro děti – výroba a vynášení Morany, tvořivé dílničky. A na své si samozřejmě přijdou chuťové buňky – k mání budou vepřové hody a jiné dobroty. Jarmark potrvá do 19 hodin.

KLATOVSKO

Taneční soutěž O pohár města Klatov

Kdy: sobota 23. března od 9.00

Kde: Kulturní dům Klatovy

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Příznivci tanečního umění by si v sobotu neměli nechat ujít taneční soutěž amatérských tanečníků Plzeňského kraje v kategoriích Dance Art, Cheer Dance, Street Dance, Show Dance a Mažoretky. Taneční soutěž O pohár města Klatovy začíná v 9 hodin.

Klatovský tajtrlík

Kdy: pátek 22. března od 10.00

Kde: Stálá divadelní scéna Klatovy

Za kolik: zdarma, vstup zadním vchodem pro techniku

Proč přijít: Pokud jste zvědaví na mladé herecké talenty, nenechte si ujít Klatovského tajtrlíka, tedy přehlídku dětských divadelních kolektivů do 15 let. Přehlídka je to postupová, s postupem do oblastní soutěže Tartas Stříbro a na následnou národní přehlídku Dětská scéna ve Svitavách.

Keltský telegraf

Kdy: sobota 23. března od 18.30

Kde: Velhartice a okolí, jihozápadně od Šibeničního vrchu

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Muzeum minerálů Velhartice a přátelé pořádají třetí ročník Keltského telegrafu na Šibeničním vrchu. Oslavíte společně příchod jara zapálením ohně přesně v 19.30. Akce je pro děti i dospělé. Buřty, pivo, čaj, dobrá nálada a hudba jsou vítány. Bližší informace poskytne Muzeum minerálů na náměstí.

ROKYCANSKO

Jaro v Mirošově začnou trhy

Kdy: neděle 24. března od 10.00 do 15.00

Kde: Mirošov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na poslední neděli před Velikonocemi jsou na prostranství za kostelem v Mirošově připraveny Jarní trhy. Stánky s řemeslnými výrobky, s jarním zbožím i s bohatým občerstvením budou nakupujícím k dispozici od 10 do 15 hodin. Na úvod jarních trhů vystoupí dětský sbor Mirošovská notička a v 11 hodin malé i velké rozveselí klaunka Pepina. Od 13.30 dále vystoupí dívčí skupina Futro.

Velikonoce připomenou i v muzeu

Kdy: sobota 23. března od 9.00 do 17.00

Kde: Muzeum v Rokycanech

Za kolik: 40 a 20 korun

Proč přijít: Velikonoce v muzeu je populární akce v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Uskuteční se v hlavní budově muzea za kostelem Panny Marie Sněžné. Návštěvníci mohou počítat se zdobením kraslic a perníčků, pletením pomlázek, pečením jidášů, keramickou dílnou, plstěním, výrobou věnců i dekorací atd. Navíc budou ve 14 hodin vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže školáků a mateřinek.

Rokycany připravily jarmark

Kdy: neděle 24. března od 10.00 do 17.00

Kde: Rokycany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Oslavte svátky jara jedinečnou kombinací tradic, řemesel a skvělého jídla na Velikonočním jarmarku v Rokycanech na Masarykově náměstí. Slibuje příjemný zážitek pro všechny věkové kategorie. Přinese nabídku ručně vyráběných výrobků, lahodné jídlo, prodejce vynikajících potravin a spousta aktivit pro celou rodinu. Děti si budou moci užít jízdu na dobovém kolotoči a zúčastnit se různých her a dalších aktivit.

TACHOVSKO

Železniční modeláři pořádají výstavu

Kdy: sobota 23. a neděle 24. března od 10.00

Kde: Základní škola Tachov, Zárečná ulice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V prostorách školní družiny ZŠ v Zárečné ulici bude po celý víkend k vidění výstava, kterou připravili železniční modeláři. Těšit se můžete na využití 3D tisku v modelářské činnosti, modely automobilů Škoda – známé i neznámé, kosmickou techniku v modelech i netradiční železniční vozidla. V sobotu je výstava přístupná do 17 hodin, v neděli se dveře zavřou už o hodinu dřív.

Zámecký velikonoční jarmark

Kdy: sobota 23. března od 10.00

Kde: zámek Tachov, přední nádvoří

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Přijďte si vybrat z bohaté nabídky velikonočního sortimentu, jarního zboží, dárků a dekorací ruční výroby od malých prodejců. Nakoupit a ochutnat můžete i laskominy, drobné zákusky a další občerstvení a nápoje. Součástí trhů bude i ukázka výroby velikonočních vajíček technikou vyškrabávání. Pro děti bude připravená malá velikonoční dílna, zajišťuje DDM Mraveniště Tachov. Za nejmenšími návštěvníky přijede Rukotoč - dřevěný kolotoč od Párty Klokočky. Připraven je i doprovodný kulturní hudební program a po celý den komentované prohlídky zámku.

Extra Band revival

Kdy: sobota 23. března od 21.00

Kde: Kostelec u Stříbra, kulturní dům

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Extra Band revival zamíří o tomto víkendu do Kostelce u Stříbra. Na pořádný nářez muziky se můžete vypravit do místního kulturáku. Hostem kapely bude Radek Zíka.