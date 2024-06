Přinášíme vám širokou nabídku akcí na víkend. Stříbro ožije Městskými slavnostmi, v Tachově bude hudební festival a retro párty, na letišti Nový Dvůr u Boru se budou vznášet modely letadel.

Maloměstské slavnosti ve Stříbře

Kdy: pátek 7. června od 17.00 a sobota 8. června od 15.00

Kde: náměstí Svobody u 13. poledníku

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na pódiu se představí řada hudebních skupin, připraveno je i občerstvení.

Kdy: sobota 7. června od 12. 00

Kde: hlavní pódium na Masarykově náměstí, doprovodný program v minoritských zahradách, v bývalém kostele sv. Máří Magdaleny, pouťové atrakce v areálu bývalých kasáren po celý víkend

Za kolik: zdarma vyjma pouťových atrakcí

Proč přijít: Čeká vás den plný zábavy. Užijete si představení mateřských a základních škol. Z hlavní stage po celé odpoledne bude znít hudba od poledne až do večerních hodin, vystoupí například Zlatíčka ze Stříbra, Chodovarka, Lenny či Wohnout. V minoritských zahradách je připraven doprovodný program pro děti. Pouťové atrakce nabídnou svezení po celý víkend v areálu bývalých kasáren. Dopoledne projde městem procesí s milostným obrazem Panny Marie Bolestné.

Festival třešní

Kdy: sobota 8. června 10.00 – 17.00

Kde: Bohušův vrch – třešňový sad Planá

Za kolik: vstup dobrovolný

Proč přijít: Připraven je bohatý program pro děti i dospělé. Vystoupí několik hudebních skupin, pro tvořivé je zajištěno i několik workshopů.

Letecká Model Air Show

Kdy: sobota 8. června, tréninky od 10.00, hlavní program od 13.00

Kde: letiště Nový Dvůr u Boru

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Uvidíte jedinečnou leteckou show s RC modely. Jejich majitelé dokážou se svými mazlíky neuvěřitelné kousky, které nadchnou děti i dospělé. Připraven je i doprovodný program.

Festival Muziq v Tachově

Kdy: sobota 8. června od 15.00

Kde: na letním parketu v Tachově

Za kolik: na místě v den konání 400 korun dospělý, děti do 12 let vstup zdarma, senioři nad 65 let mají 50% slevu

Proč přijít: Z pódia na vás spustí smršť postupně sedm kapel, mezi nimi bude například pražská WWW Neurobeat či ASVRA.

RETRO PÁRTY v KIWI Baru v Tachově

Kdy: sobota 8. června 21.00

Kde: Kiwi Bar Tachov

Za kolik: v předprodeji 150 korun k sezení a 120 korun ke stání, na místě 150 k stání

Proč přijít: Slavit se bude 30 let za mixážním pultem DJ Aleshe. Společně s ním představí s hity 80 a 90 let další dva diskžokejové a připravena je i světelná a laserová show.