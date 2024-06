Přemýšlíte, kam vyrazit o víkendu? Inspirujte se našimi tipy.

Tanec Praha v Kladrubech

Kdy: sobota 15. června od 20 hodin

Kde: klášter Kladruby

Za kolik: 130 Kč

Proč přijít: Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla se i letos v červnu vrací do Kláštera Kladruby. Nejnovější projekt 42+PEOPLE souboru současného tance 420PEOPLE oslavuje mezigenerační dialog tanečníků. Přináší jedinečný a zároveň intimní pohled na vrchol taneční kariéry intepretů po 42 letech. Jako první premiéru projektu 42+PEOPLE, který propojí všechny hodnoty současného tance, uvedl soubor choreografií "WHERE" Václava Kuneše.

Večer mažoretek v Tachově

Kdy: pátek 14. června od 18 hodin

Kde: společenský areál Mže v Tachově

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: V programu vystoupí všechny skupiny mažoretek MDance DDM Tachov při příležitosti ukončení školního roku a taneční sezony 2023/2024.

Podivuhodná noc na Karlštejně ve Stříbře

Kdy: sobota 15. června od 19 hodin

Kde: kino Slávia ve Stříbře

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Pobavíte se a jistě i zasmějete u ochotnického divadelního představení, kdy 33. reprízu sehraje divadelní spolek Divoch.

Přimdský den

Kdy: 15. od 10 do 23 hodin

Kde: náměstí Jindřicha Kolowrata, Přimda

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Užijte si den plný zábavy. Uvidíte například jízdu Saši Kolowrata, kdy se předvedou historická vozidla, taneční vystoupení Chobotniček z Třemešné, historické kočárky, ale čeká vás také výstup na hrad a zábavné historické odpoledne. Hasiči připraví pro děti pěnu, v podvečer a večer se o hudební kulisu postará kapela HandaBanda.

Czech Classic Trial

Kdy: 15. a 16. června

Kde: Lyžařský areál Přimda

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Pokud jste příznivci trialu nebo i jen motorsportu, zastavte se o víkendu v lyžařském areálu Přimda. Právě zde se totiž koná Czech Classic Trial.

Rock pro hospic

Kdy: 15. června od 13:50 hodin

Kde: areála koupaliště u zimního stadionu, Tachov

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Již čtvrtý ročník benefičního festivalu pro tachovský Hospic Západ se koná v sobotu na koupališti v Tachově. Tahákem festivalu je letos Bára Zemanová, vystoupí ale i další kapely - Travex, Radosta, Stolen heart, What’s in the box, Sounds.in.stereo, The new morning a Billy Rudin. Výtěžek z akce bude věnován hospici Tachov.