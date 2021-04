Dotaz: Rád bych doma pěstoval čínský ibišek. Prý vydrží několik desítek let. Jak se o něj mám starat, aby pravidelně kvetl? Vladimír Černý

Pěstování ibišku čínského (Hibiscus rosa-sinensis), zvaného též ibišek čínská růže nebo jen čínská růže, není náročné, stačí pouze dodržovat jednoduché zásady. Potřebuje dostatek živin, pravidelnou zálivku a hlavně co nejvíce světla. Při zastínění tvoří méně poupat a při přeschnutí zase malá poupata opadají. Pochází z teplejších krajů a nelze ho pěstovat celoročně venku. Živý plot z ibišku u nás nevytvoříte jako na Havaji. Ovšem po ledových mužích, kdy nehrozí ranní mrazíky, letnění na zahradě náležitě ocení; přeneste ho však při zatažené obloze.

Květiny v bytech nejsou vystaveny UV záření, ale venku může slunce popálit listy, takže pozor na to. Pokud je celý den a noc zataženo, není velký rozdíl mezi denní a noční teplotou, na což je ibišek zvyklý z domova. Postavte ho na místo chráněné před větrem, celý den vystavené slunci, ale zastíněné. Pak už stačí jen pravidelně zalévat a přihnojovat. Ideální je plné tekuté hnojivo, které dávkujte podle návodu. Zjara můžete pod povrch substrátu zapravit dlouhodobě působící hnojivo, pak není nutné každoroční přesazování. Ibišek je totiž vždy třeba přesadit do o pár centimetrů většího květináče. Může růst desítky let a po několika přesazeních by nádobu s rostlinou nikdo neunesl.

Mladé rostliny ale můžete přesazovat každý rok, aby rychleji narostly. Ty větší a starší stačí přesadit až po dvou i třech letech. Odstraňte část staré zeminy a mírně oberte staré kořeny. Nový substrát pak důkladně dosypte ke kořenům. Vždy na podzim zkraťte větve, aby ibišek na jaře bohatě obrazil.

Odstřihnuté výhonky můžete dát do sklenice s vodou a ibišek namnožit. Před přenesením do bytu rostlinu prohlédněte, zda je zdravá. Kdyby na ní byly třeba mšice, rychle by zamořily všechny květiny v bytě. Z ibišku se dá také poměrně snadno tvarovat bonsaj. Během zimy omezte zálivku v závislosti na teplotě: při vyšší zalévejte častěji. Ibišek však umístěte spíše v chladnější místnosti.

Při nedostatku světla v zimě rostlina nasazuje slabé vytáhlé výhony, které je na jaře nutné sestřihnout, aby pak vyrostly silné výhony, které unesou velké a poměrně těžké květy. Ibišky čínské jsou šlechtěny již několik století a z původních odrůd s jednoduchými květy vznikly i plnokvěté odrůdy různých barev. Ibišek lze samozřejmě pěstovat i v bytě, kde bude také potřebovat hodně světla. Asi nepokvete tak bohatě jako venku a také jej budete muset pravidelně stříhat. I v bytě však kvete od jara do zimy.

PORADNA zahradníka Vlastimila Šindeláře