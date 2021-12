Někteří jezdi už to berou jako tradici a účastní se každoročně. Letos měl ale svoji téměř premiéru Martin Kocum z Alzbětína se svým synem. "Jedeme letos poprvé. Je ošklivě, není co dělat jiného, tak si jdeme zablbnout. Starých lyží máme doma spoustu, včera jsme je oprášili, namazali olejem a dnes se na to vrhneme. Moc se na to těšíme, zkoušeli jsme na nich jezdit kdysi dávno," řekl Kocum.

Natěšený byl i jeho desetiletý syn Martin. "Trochu se na těchhle starých lyžích bojím, ale chtěl jsem to zkusit," přiznal Martin.

S tratí se lyžaři statečně vypořádali až do cíle.

Kromě desítek lyžařů se na Pancíř vydali i turisté, kteří využili zlevněného jízdného s ohledem na oslavu lanovky.

