Káva se zpracovává třemi různými způsoby. Čím jsou po pražení zrníčka zelenější, tím je káva kyselejší. To jsou jen některé z informací, které se dozvěděli návštěvníci klatovského muzea, které pro ně ve spolupráci s místní pražírnou připravilo den věnovaný kávě. Tu mohli příchozí i ochutnat a mohli si také prohlédnout výstavu věnovanou tomuto nápoji, která v muzeu potrvá do 26. ledna.

Den kávy v klatovském muzeu. | Foto: Deník / Milan Kilián

Přednášející Gabriela Klimentová nejprve účastníky setkání seznámila s historií kávy. Kolébkou kávovníku je východní Afrika, odkud se tato rostlina rozšířila do Jemenu, kde vznikly na přelomu 15. a 16. století první plantáže, později se káva šířila do dalších oblastí, kde jí přejí klimatické podmínky. „Kávy je kolem 125 druhů, komerčně se pěstují ale pouze dva – robusta a arabika. Arabika je aromatická, má různé chuti, od oříškové, karamelové až po ovocnou, citrusovou, květinovou. Naopak robusta má chuť jedinou, zemitou, spíše do hořka. Je pro ty, co chtějí, jak se říká, hodně nakopnout, neboť oproti arabice obsahuje dvojnásobek kofeinu,“ vysvětlila Klimentová.