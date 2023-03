Dopravní experti došli analýzou dopravních nehod k závěru, že 37 procent usmrcených cyklistů mohlo žít, pokud by řádně použili cyklistickou přilbu. Bohužel však v loňském roce zemřelo při nehodách 78 procent cyklistů bez přilby.

Řada měst věnuje, například prostřednictvím městské policie cyklistům řadu preventivních akcí. Jedním z nich je i Sokolov. "Začínáme na jaře a končíme na podzim. Většinou v létě máme na páteřní cyklostezce podél Ohře stánek, kde vysvětlujeme cyklistům zásady bezpečné jízdy či povinnou výbavu kola. Nošení přilby doporučujeme i dospělým, kteří tuto povinnost nemají. Rozdáváme i řadu reflexních prvků," říká preventistka Městské policie v Sokolově Renáta Černá.

Podle platných zákonů České republiky je od roku 2006 dána povinnost nosit helmu na kolo osobám mladším 18 let. Dospělí sice povinnost nemají, ale podle statistik policie 9 z 10 smrtelných nehod na kole měli lidé, kteří přilbu na hlavě neměli. Přilba sice pádu nezabrání, ale může zmírnit následky pádu.

O tom, že by cyklisté neměli vyjíždět bez ochranné přilby na hlavě, se budou strážníci snažit přesvědčit uživatele jízdních kol i v letošním roce, kdy chystají další preventivní akci věnovanou právě bezpečné jízdě na bicyklu. Své stanoviště umístí na tradiční místo u mostu za sokolovským klášterem. Preventivní akci se zaměřením na cyklistiku pořádali v minulosti sokolovští strážníci sami. Nově si přizvali kolegy od státní policie a BESIPu. Pro cyklisty mají k dispozici nejen dobré rady, ale i reflexní pásky, mapky a vyzkoušet si mohou i takzvané opilecké brýle. Ty simulují stav člověka po požití alkoholu. Minulou akci hodnotila městská policie jako úspěšnou. "U stánku strážníků za klášterem se během čtyř hodin zastavilo několik desítek jezdců, aby s nimi debatovali o tématech týkajících se cyklistiky. Někteří z nich upozornili například na chování řady lidí na cyklostezkách, hraničící s bezohledností. Strážníci zase zdůrazňovali, jak důležité je používání přilby. A rozdávali cyklistům reflexní prvky," dodala Černá.

Přilba musí na hlavě bezchybně sedět

Aby cyklistická přilba splnila svůj účel, měl by si ji na sobě každý nejprve vyzkoušet, včetně dětí. Podcenit by se neměla rozhodně velikost. Přilba nesmí nikde tlačit, ale přitom na hlavě sedět tak, aby při pádu držela. Při jízdě nesmí padat do očí. Musí chránit jak čelo, tak zátylek. Po celém obvodu hlavy by měla být dotažena tak, aby držela i bez upnutí řemínků. „Právě upínací řemínky neumí mnoho cyklistů seřídit. Správně by měl jeden vést za uchem, druhý před uchem. Setkat by se měly pod ušním boltcem, odkud řemínek pokračuje pod bradu. V tomto místě ho cyklista secvakne. Řemínky pod bradou musí být dotažené, ale ne příliš volné ani těsné. Pokud to udělá špatně, veškerá snaha vyjde vniveč,“ vysvětluje Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti. „V případě, že přilba je po nějakém nárazu, ale nejeví známky poškození, je vhodné ji stejně vyměnit,“ zdůrazňuje Novotná.

Děti je třeba učit, že ke kolu patří přilba

Děti nevědí, jaká nebezpečí jim hrozí při jízdě na kole. Malý cyklista může velmi snadno spadnout a je na rodičích, aby jim odmala vysvětlili, proč mají děti na kole přilbu nosit a čemu tím předcházejí. Ze zákona je pro ně povinná do 18 let a patří i na odrážedla, tříkolky a koloběžky. Na svoji bezpečnost by měli mladí myslet i po dovršení plnoletosti. „Je důležité jít dětem příkladem, chovat se bezpečně a zodpovědně. Pokud dospělý vyrazí na cyklovýlet, vždycky by měl mít přilbu. Dítě tak pochopí, že nosit ji, není žádná ostuda, naopak pro něj bude cyklistická přilba zcela normální. V ideálním případě je vhodné nechat výběr přilby na dítěti, aby ji nosilo rádo,“ doporučuje Markéta Novotná.

Statistiky nehod prokazují, že:

- cyklistická přilba snižuje riziko vážného zranění hlavy o 69 procent

- v případě zranění smrtelného se jedná o 65 procent

- němečtí a rakouští dopravní experti se shodují, že k asi 20 procentům smrtelných a těžkých zranění cyklistů by nemuselo dojít, pokud by bylo povinné používání cyklistické přilby pro všechny, bez ohledu na jejich věk

- na základě provedeného výzkumu dospělo Centrum dopravního výzkumu, k závěru, že v České republice mohlo 37 procent usmrcených cyklistů žít, pokud by řádně použili cyklistickou přilbu

Výběru přilby na kolo je třeba věnovat náležitou pozornost. Základní pravidla výběru zní:

1. Správná velikost – helma by měla sedět, neměla by nikde tlačit ani být volná. V případě špatného tvaru přilba na hlavě může po stranách tlačit. Každý má jiný tvar hlavy proto je potřeba vybírat pečlivě. Při nasazení a dotažení zadního kolečka by při pohybu hlavou měla přilba zůstat na svém místě a neměla by padat ani nikde tlačit. Přilba by měla končit přibližně v půlce čela. V případě, že toto nesplňuje, je nutné zkusit jiný model nebo jinou značku. Při zapínání pod bradou, by mělo být mezi páskem a bradou na dva prsty místo.

2. Bezpečnost – přilba by měla mít příslušné certifikáty bezpečnosti.

3. Odvětrání – dobře umístěné větrací otvory zajišťují ideální cirkulaci vzduchu.

4. Hmotnost – při dlouhém výletu se pozná rozdíl v hmotnosti přilby nejvíce. Top modely výrobců se mohou dostat na hmotnost těsně pod 200 gramů.

5. Péče – doporučuje se měnit přilbu vždy cirka po pěti letech nebo i po malém pádu. Poškození nemusí být ani vidět, ale přilba může ztratit své vlastnosti.

6. Konstrukce – dobrou konstrukcí dochází k snížení hmotnosti a zvýšení pevnosti přilby.

7. Design – v neposlední řadě by se přilba měla jejímu majiteli líbit.