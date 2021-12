Osmačtyřicetiletý Martin K. nevěřil svým očím, plánoval si vybrat peníze, aby mohl na poslední chvíli nakoupit vánoční dárky. „Snažil jsem se zachovat klid a vyhledal jsem si na internetu telefonní číslo zákaznické linky banky. To, co jsem se záhy dozvěděl, mi ale vyrazilo dech,“ uvedl Martin K.

„Nejprve se mnou mluvil automat, potom hrála dlouho hudební znělka. Asi po deseti minutách mě přepojili na operátorku, která mi sdělila, že kartu z bankomatu nijak nedostanu a jediné řešení je zablokovat ji a nechat si vystavit novou. Nová karta potom přijde poštou domů do devíti pracovních dní zadarmo. Namítl jsem se, že devět dní je přece hrozně dlouhá doba. Operátorka mi tedy nabídla další možnost, a to, že bude karta do pěti pracovních dní k vyzvednutí na pobočce banky za poplatek 500 korun.

Ohradil jsem se, že přece nebudu platit 500 korun za to, že mi bankomat spolkl kartu. Operátorka sdělila, že by mi tedy v tomto případě mohli poplatek odpustit. Ale sama od sebe mi tuto možnost vůbec nenabídla,“ sdělil rozhořčený zákazník banky.

Pokud bankomat klientovi nevydá kartu zpět, musí klient zavolat na číslo zákaznické linky a kartu zablokovat. Poté mu bude vystavena nová karta.

„Chce-li klient kartu mít expresně do pěti pracovních dní, stojí to 500 korun. Ale v případě poruchy bankomatu je vystavení nové karty zdarma. Držitel karty dostane poštou novu kartu za osm pracovních dní, na pobočce by si ji mohl vyzvednout za devět pracovních dní,“ řekla pracovnice Helpdesku platebních karet ČSOB, Dominika Poláčková.

Zejména v některých menších obchodech nelze platit kartou a je třeba mít u sebe hotovost.

„Když mi bankomat spolkl kartu, byl zrovna víkend, nemohl jsem tedy zajít nikam na pobočku banky. Ke všemu jsem měl prázdnou nádrž v autě a řešil jsem, jak zaplatím tankování. Najednou jsem neměl ani hotovost, ani kartu. Nedovedl jsem si představit, že budu několik dní v podstatě bez peněz,“ dodal Martin K.

Novou kartu si nakonec mohl Martin K. vyzvednout na pobočce banky za čtyři pracovní dny a bez poplatku.