Slavomír Š., recidivista odsouzený mimo jiné za znásilnění či vydírání, opustil zamřížovaný svět v březnu 2008. Krátce poté si domů v Chebu přivedl za účelem sexu dívku lehčích mravů Martu. Hrátky se však zvrhly, recidivista ji fyzicky napadl, zakryl jí ústa a ona zemřela. Podle všeho ji udusil, stoprocentně se to však nepodařilo prokázat. Když byl o čtyři dny později na udání jiné prostitutky otevřen policisty byt (mrtvolu viděli oknem, když se k němu spustili po provaze), tělo bylo již v pokročilém stádiu hnilobného rozkladu. Bylo omotané potravinářskou fólií a zastlané do postele.

Slavomír Š. po dopadení tvrdil, že on nevraždil. Ženu prý má na svědomí jistý Uwe z Německa, jemuž byt půjčil a jenž s Martou měl pohlavní styk. Když on sám se do bytu vrátil, byl Uwe pryč a žena mrtvá. „Dokonce řekl, že udělá Němcův identikit. Ten dělal ve věznici s mým kolegou a já seděl naproti nim. A skutečně, na identikitu jsem se jasně poznával,“ směje se ještě dnes bývalý plzeňský elitní policista Radovan Macák, který se podílel na vyšetřování více než stovky západočeských vražd. Uweho se mu tehdy podařilo najít. Šlo o člověka, jenž za prostitutkami do Chebu jezdil a dával jim navštívenky. Jednu z nich dal i zavražděné. Slavomír Š. ji u ní našel. „Ten Němec byl asi o hlavu menší než já, asi o 50 kilo lehčí a vlasy měl na ramena do copánku s pěkným 14 dní neudržovaným strništěm, takže přesně podle identikitu,“ dodal s úsměvem Macák.

Na tom, že vraždil Uwe, trval Slavomír Š. i u Krajského soudu v Plzni, ale ten tuto obhajobu zcela vyvrátil. „Pro vinu obžalovaného hovoří i velké množství daktyloskopických a genetických stop,“ podotkl předseda senátu s tím, že naopak nebyly nalezeny žádné stopy, které by potvrzovaly pohyb nějakých dalších osob v bytě. Sousedi navíc z bytu v době vraždy slyšeli, jak mužský hlas křičí česky: ´Budeš zticha, budeš poslouchat´. V prospěch Slavomíra Š. nehovořil ani fakt, že odcizil Martě řetízek s přívěskem, kterým obdaroval jednu svou příbuznou.

Soud poslal Slavomíra Š. za vraždu na 14 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Muž ses odsouzením nehodlal smířit, podal dokonce dovolání k Nejvyššímu soudu, ale ani zde neuspěl. Podle soudu sice nebyly přímé důkazy, ale nepřímé činily uzavřený řetězec.

