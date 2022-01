Život nenápadného otce od rodiny se údajně změnil poté, co si přečetl knihu markýze de Sade, plnou popisů sexuálního násilí na ženách. Začal také snít o sexu s bezmocnou ženou. Snažil se potenciální sexuální partnerky kontaktovat pod různými záminkami a takto se také dostal do bytu 19leté Plzeňanky, která nabízela hlídání dětí v rámci své mateřské dovolené. „Do bytu přišel se záměrem vynutit si pohlavní styk poté, co se neúspěšně pokusil kontaktovat tři jiné autorky podobných inzerátů,“ líčí v článku Smrt na inzerát tehdejší západočeská Nová pravda. Když byl ale Václav P. odmítnut a žena mu začala nadávat, surově zaútočil. Ač se bránila, uhodil ji dvakrát do hlavy silnostěnnou lahví, kterou našel v bytě, a zasadil jí nožem, jenž si přinesl s sebou, šestnáct bodných ran do hrudníku a čtyři další do rukou a nohou. Ženu pak nechal ležet v krvi a vyskočil z přízemí oknem, jenže si přitom zlomil obě patní kosti. Od místa činu se tak daleko nedostal a jeho dopadení bylo opravdu hračkou.

Krajský soud v Plzni čtyřicetiletého Václava P. poslal v únoru 1992 na dvacet let do nejtěžšího typu věznice a navíc mu nařídil ústavní sexuologickou léčbu. Vrah, který se s verdiktem nemínil smířit, se odvolal, ale neuspěl. Rušno bylo kolem Václava P. i poté, co si odpykal trest a nastoupil léčení v psychiatrické nemocnici v Dobřanech. Příbuzní oběti, kteří se báli jeho pomsty, jíž jim během soudního líčení vyhrožoval, žádali, aby byl převeden do detenčního zařízení, kde je šance uprchnout mnohem nižší, než z klasické léčebny.