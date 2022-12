„Vždycky chodím sem. Mám to nejblíž a bez práce. Jsou tady šikovní," říká u stánku před Bauhausem na Borských polích Vlasta Ceplechová z Plzně. „A že je zase dražší, to mi nevadí, jednou za rok to zvládnu,“ dodává pětasedmdesátiletá seniorka. Prodej kaprů zde probíhá každý rok, letos ale trápí prodejce mráz. „Zamrzly nám hadice, musíme je rychle rozehřát, aby proudila do kádí čerstvá voda,“ oznamuje prodejce kaprů Vašek a se svým kolegou Petrem se hned dávají do práce.

Zdroj: Pavel Bouda

Zima je nepříjemná i pro ně, ale alkohol nepřichází při této práci v úvahu. Zahřívá je jen horký čaj z termosky a několik vrstev oblečení. „A na případné kontroly jsme také připraveni, kontroluje se prakticky všechno – váha, ceny i zacházení s kapry,“ vysvětlují oba. Prodávat zde budou až do Štědrého dne asi do 10 hodin. Oproti loňsku ceny za kilogram vzrostly o zhruba 10 korun. Jsou rozdělené podle velikosti kapra. 129 korun za kilogram u malých kaprů do váhy 1,5 kilogramu, 135 korun za větší kapry do váhy 2,4 kilogramu a u největších kaprů je cena 139 korun za kilogram. Podobné je to i u prodejců v Gerské ulici před Lidlem a na Borech před Kauflandem. Mladá maminka se synem, která se zde u stánku na Borech právě zastavila, ale kupovat kapra nebude. „Letos si uděláme asi sivena. My kapříka moc nekupujeme, loni jsme měli třeba lososa,“ vysvětluje Markéta z Plzně. V kádích před Kauflandem, Bauhausem a Lidlem plují jen třeboňští kapři. Pro sivena, štiku nebo lososa a další speciality se musí v Plzni jinam.

Z areálu Vodárny Plzeň v Malostranské ulici si odnášejí zákazníci sice nejčastěji klasického jihočeského kapra, ale v nabídce zde najdou více druhů ryb. „Máme zde například amura, jesetera, sivena, sumce, štiku nebo candáta. Lidi rádi ochutnávají něco jiného. A navíc je to jen sezónní záležitost, když je po výlovu. Ale já dávám přednost klasice. U nás bude na Vánoce obalovaný kapr se salátem,“ prozrazuje Jana Mikačová z plzeňských sádek. Cena za kilogram kapra je zde jednotná 145 korun. Ryby zde budou v prodeji do 23. prosince do 16 hodin.

Pestrý je i výběr ryb pod hrází rybníka Košinář. Rybáři zde nabízejí kromě kaprů i amury, štiky, líny a sumce. Čerstvě zabitého kapra si odtud odnáší v tašce šedesátiletý Václav z Bolevce. „Chodím sem každý rok. Mám rád rybí polévku a samozřejmě obalovaného kapra s bramborovým salátem“. Pravidelných zákazníků mají zdejší rybáři mezi čekajícími více. „My sem chodíme pravidelně a rádi, nemáme to sice nejblíž, ale jsou tu nejlepší ceny i služby,“ říká Marie z Plzně a manžel přikyvuje. „Kapra kupujeme živého, zabíjí ho až těsně před Štědrým dnem manžel,“ dodává Marie. Za kilogram kapra zde zaplatíte 120 korun. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin a prodej zde končí v pátek 23. prosince ve 12 hodin.

Před Rybárnou Špilar v Goethově ulici v centru Plzně postává osmdesátiletá Anna z Plzně. Uvnitř je dlouhá fronta, ale prodavačky s úsměvem plynule odbavují čekající zákazníky. „Nakupuju nejraději tady. Je to pro mne nejblíž a dojdu sem pěšky. Taky je tu moc ochotná obsluha, když potřebuju poradit,“ říká seniorka. V Rybárně Špilar stojí kilogram kapra 149 korun a otevřeno zde mají ještě na Štědrý den do 11 hodin.