Nedávno jsme v Plzeňském deníku přinesli informaci o nově otevřeném výukovém předmětu na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Jmenuje se Branná výchova a přežití v přírodě a studenti se v něm učí mimo jiné poskytovat první pomoc, manipulovat se zbraní nebo jak se chovat v krizových situacích, například při dopravní nehodě. O zavedení nového předmětu, jeho užitečnosti a zájmu studentů o něj, jsme si povídali s jedním z autorů tohoto projektu, proděkanem Fakulty pedagogické Janem Krotkým.

Střelba i přežití v přírodě. Fakulta pedagogická ZČU zavedla nový předmět | Video: Deník/Pavel Bouda

Vaši studenti jsou budoucí pedagogové. Nápad zavést tento nový předmět do výuky vzešel přímo od nich nebo od vedení fakulty?

Je to předmět, kterým jako fakulta reagujeme na poptávku škol po tomto tématu. Koncept branné výchovy, jak jej známe z naší minulosti, z doby socialismu, je pochopitelně v dnešní době už neaktuální. Obsah jsme museli zásadně inovovat podle aktuálních trendů a zároveň jej uchopit tak, aby byl pro studenty fakulty atraktivní a přinesl jim něco do jejich praxe. Kromě témat jako je první pomoc, orientace v přírodě nebo ochrana před účinky různých zbraní máme v portfoliu i ryze praktické aktivity jako například manipulace se střelnou zbraní, praktická střelba či principy a specifika využití a výroby osobních ochranných prostředků.

Předpokládám, že to souvisí s nebezpečím pandemie a s tím, jaká situace nastala před dvěma lety s nástupem koronaviru.

Ano, toto téma jsme zařadili do obsahu i pod tíhou nedávných zkušeností, kdy jsme byli nuceni vytvářet ochranné pomůcky typu rouška nebo ochranný štít v domácích podmínkách. Ale hlavním tématem předmětu je chování lidí v době mimořádných událostí a to by měli budoucí učitelé na všech typech škol znát. Součástí výuky jsou i další otázky, například v oblasti přežití, co patří do pohotovostního zavazadla, jak si vytvořit v přírodě přístřešek, jak se bránit atd.

Střelba i přežití v přírodě. Fakulta pedagogická ZČU zavedla nový předmět

To jsou bezpochyby užitečné informace nejen pro studenty. Kolik se jich na tento předmět přihlásilo?

Předmět je výběrový, takže studenti mají naprosto svobodnou volbu si jej zapsat. Aktuálně je na něm zapsáno 16 studentů. V tomto roce běží předmět v takovém pilotním režimu, kdy ladíme určité organizační věci i jeho obsah.

Kdo z pedagogů brannou výchovu na fakultě vyučuje?

Předmětu jsme se chopili na Katedře matematiky, fyziky a technické výchovy. Učí jej primárně můj kolega Pavel Moc, který má mnoho zkušenosti z mysliveckého sdružení a já se zkušenostmi z oblasti plánování a realizace táborových a volnočasových aktivit. Oba jsme držiteli zbrojních průkazů a aktivními střelci. Dá se říci, že se o téma dlouhodobě zajímáme i v osobním životě. Navíc jsme členy občanského sdružení LEX (sdružení na ochranu práv majitelů zbraní), takže k nám proudí řada informací, které ve výuce využijeme.

Lávička byl slavnostně uveden do funkce rektora Západočeské univerzity v Plzni

Zbraně ve spojení se školou jsou nejen u nás citlivé téma. Co byste řekl na námitku, že zbraně do školy nepatří?

Střelba je obecně klasická disciplína, žáci to vidí denně v televizi, může to být pro ně i motivace ke sportu. Na 1. ZŠ v Plzni jsou lukostřelecké týmy, znám i školu, kde už mnoho let používají vzduchovky a má to i velice pozitivní odezvu u žáků i rodičů. Osobně si myslím, že by i učitelé měli vědět, jaké jsou účinky a limity zbraní a neměli by se bát se zbraní manipulovat. Můžou se setkat se zbraní ve škole, měli by ji umět zajistit a bezpečně uschovat. Zároveň by měli znát postupy pro obranu před útočníkem se zbraní, tím myslím pasivní postupy např. jak ochránit třídu nebo nezavdat podnět k agresi útočníka apod.

Neuvažujete tedy do předmětu zařadit třeba i sebeobranu nebo znalost nějakého bojového umění?

Nemá smysl učit budoucí učitele rvát se s teroristou. Důležitý je správný postup, založený právě na znalosti problematiky. Pamatuji si případ našeho absolventa Jindřicha Terče, který působí na ZŠ ve Stodu, kdy na jejich autobus se školním výletem začal v roce 2016 někdo střílet. Učitel v tomto případě musel nějak jednat a on jednal naprosto profesionálně. Další kauza, která proběhla médii v roce 2014 se týkala útočnice s nožem na střední škole ve Žďáru nad Sázavou. Případně nejčerstvější případ je vražda mačetou na střední škole v Praze v roce 2022. Na rozdíl od některých jiných států jsou u nás takovéto kauzy naštěstí spíše ojedinělé.

Lékařská fakulta v Plzni nabízí absolventům z roku 1973 účast na Zlaté promoci

Vaši studenti jako budoucí pedagogové by tedy po absolvování nového předmětu měli vědět, jak se v takových krizových chvílích zachovat?

Přesně tak. Jak je vidět, existuje bohužel řada případů, kdy se zbraň v útočníkově ruce do školy dostane. Ať už střelná nebo chladná, např. tedy nože nebo mačety. Ano, zbraň ve škole je kontroverzní téma, ale o to více je důležité, aby se jak učitelé, tak studenti uměli v takových situacích racionálně rozhodovat. Tím, že se tomu budeme vyhýbat, nic nezískáme. Každopádně již teď probíhají různá školení na téma Útočník se zbraní ve škole. Takže téma je to stále aktuální a diskutované.

Branná výchova se jako samostatný předmět jinde nevyučuje. Nebo víte o nějaké škole, kde ji do osnov zařadili?

Jako předmět se branná výchova samostatně neučí. Její obsah není pro klasickou předmětovou formu ani vhodný. Vybraný obsah lze ale úspěšně včlenit do oblastí tělesné výchovy, občanské výchovy, fyziky, chemie nebo i výchovy ke zdraví. Branná výchova je také výborným tématem pro projektové dny. Byli jsme například osloveni s žádostí o spolupráci základní školou v Merklíně, kde spolu plánujeme v průběhu května uspořádat branný den pro celou jejich školu. Na akci se budou podílet samozřejmě i studenti Fakulty pedagogické, což pro ně bude výtečná praxe.