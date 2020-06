Téměř půl století trvalo, než se slavné sochy od Matyáše Brauna vrátily zpět na zámek ve Valči. Dlouhodobý azyl našly v Kladrubech, odkud byly postupně převáženy od konce loňského roku. Na valečském zámku už jsou umístěny v lapidáriu, které vzniklo přestavbou bývalé zámecké kovárny.

„Téměř vše už je připraveno pro to, abychom je mohli představit prvním návštěvníkům. Lapidárium už máme osvícené, ještě nám chybí dokončit některé bezpečnostní prvky,“ uvádí valečský kastelán Tomáš Petr. Zatím ale netuší, kdy se lapidárium otevře veřejnosti. Více by se mohlo vědět příští týden. Národní památkový ústav (NPÚ) totiž plánuje konferenci k zahájení návštěvnické sezóny na památkách právě ve Valči. Důvod je jasný. „V předpremiéře zde představíme instalaci osmadvaceti originálních sochz dílny Matyáše Bernarda Brauna,“ vysvětluje mluvčí NPÚ Tomáš Pospíšil.

Překážkou ve zpřístupnění lapidária je hlavně koronavirus. Jak valečský kastelán říká, prostory bývalé zámecké kovárny jsou poměrně malé, i tam ale bude třeba dodržet dvoumetrový odstup.

Originály soch přestěhovali památkáři do Kladrub v roce 1976, kdy zámek ve Valči, který v té době využíval dětský domov, zdecimoval požár. Od té doby se zámek ke své původní kráse stále ještě nevrátil. Do zámeckého parku byly umístěny kopie Braunových soch, sedm z nich ale bylo v roce 2004 ukradeno, a tak je památkáři umístili do prostor zámku. Do parku se část z nich vrátila až v roce 2008, kdy už byl areál lépe střežen.