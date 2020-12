Vláda v pondělí rozhodla o tom, že k uložení jaderného odpadu je nadále vhodná lokalita Březový potok na Horažďovicku, kam spadají obce Chanovice, Pačejov, Kvášňovice, Olšany, Maňovice a Velký Bor. Ty proti úložišti protestují už téměř dvě desítky let a nyní chystají posílit protesty.

Starosta Chanovic a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti Petr Klásek řekl Deníku, že obce chtějí dosáhnout toho, aby se mohly účastnit rozhodovacího procesu, ze kterého je vláda doposud vylučovala a rozhodovala bez nich. „Budeme proto oslovovat poslance a také politiky z Plzeňského kraje. Nadále budeme protestovat. S kolegy z dotčených obcí se domníváme, že tento postup ministerstva průmyslu a obchodu není správný a nemůže takto zůstat,“ sdělil Klásek.

AROGANCE POLITIKŮ

Starostu zároveň znepokojuje chování státu. „Jako hrdého Čecha a občana, který je nyní na podzim 21 let na postu starosty obce, mne mrzí a zaráží arogance státu, ministra Havlíčka a jeho spolupracovníků. Podobně jako u řady politiků, kteří vůbec nechápou požadavky lidí žijící v lokalitách. V pondělí ve vládě projednávaný „vánoční dárek ministra Havlíčka“ jen naštve lidi z ohrožených území, kteří nesmí rozhodovat o svém domově a o své obci,“ poznamenal.

Na straně obcí stojí politici z krajského úřadu, kteří už loni v červnu požadavky obcí podpořili. „Stanovisko je pořád stejné, nic se nemění. Zastáváme názor dotčených obcí, tedy nesouhlasíme,“ okomentoval první náměstek hejtmanky Josef Bernard, který má mj. na starost oblast životního prostředí.

NOVÁ PRAVIDLA

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo v pondělí tiskovou zprávu, ve které uvedlo, že vláda schválila návrh věcného záměru zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm, jehož návrh MPO předloží vládě příští rok. „Tento zákon, který dlouhodobě požadují zástupci lokalit i někteří zákonodárci, vytyčí pravidla hry přípravy hlubinného úložiště a posílí transparentnost a efektivitu poměřování zájmů v rámci celého procesu,“ informovala mluvčí MPO Štěpánka Filipová.

DO ROKU 2065

Ve hře jsou ještě kromě Březového potoka další tři místa –Horka mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím, Hrádek u Jihlavy a Janoch u Temelína. „Tyto lokality se ukázaly relativně lepší z pohledu bezpečnosti, dopadů na životní prostředí a technické proveditelnosti,“ doplnila Filipová s tím, že dalším krokem budou návazné výzkumné práce a do roku 2030 by vláda měla na základě dalšího kola hodnocení vybrat finální lokalitu, kde se počítá se zprovozněním úložiště do roku 2065.