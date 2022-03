Nová stezka by měla být hotová na podzim. „V těchto dnech probíhá kácení stromů, od 1. června do poloviny září chceme cyklostezku začít stavět. Stávající stezka u řeky zůstane pěším, vlevo od ní směrem od centra do Doudlevec se pak vybuduje nová stezka. Kvůli stavbě se bude muset také odstřelit kus skály poblíž loděnice,“ říká Jan Kuneš ze Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP), která má výstavbu nové stezky na starost.