Přímým účastníkem velkého požáru, který zachvátil ve čtvrtek večer restauraci a penzion Angusfarm v Soběsukách, byl i známý šéfkuchař a porotce kulinářské soutěže Mirek Kalina, který se tam chystal na své páteční vaření, jež už se ale neodehrálo. Přiznal, že něco takového zažil poprvé v životě. Majitelům, manželům Klausovým, chce pomoci.

Šéfkuchař Mirek Kalina. | Foto: se svolením Angusfarm

Požár vznikl po 18. hodině a napáchal škody za desítky milionů korun. V první chvíli nikdo nevěděl, že půjde o tak velký rozsah. „Pro mě to byl šok, zděšení, i když člověk chce zachovat chladnou hlavu. Nikdo jsme nevěděli, co to bude, jak to bude velké, mysleli jsme, že to bude nějaká nevinná závada, a pak z toho byl obrovský požár, kdy shořela celá restaurace a část penzionu. Za mě je to velká katastrofa vůči lidem, které mám rád, včetně šéfkuchaře a pana majitele a všech lidí, kteří tam pracují a jsou skvělí,“ řekl Deníku šéfkuchař Kalina.

Neskrýval naději, že se podaří restauraci obnovit. „Je to skvělá restaurace, která je pro region unikátní, doufám, že seberou všechny síly a znovu restauraci otevřou. Což si myslím, že pan majitel udělá, protože je srdcař a byla by to velká škoda,“ poznamenal Kalina, který přiznal, že takovou katastrofu viděl na vlastní oči poprvé. „Samozřejmě že člověk zažil nějaké doutnání nebo když chytne sporák, třeba olej a kolega se ho pak 'šikovně' snaží hasit vodou. Tohle znám, ale něco takhle velkého jsem nikdy nezažil. Jsem moc rád, že to všichni přežili bez úhony a nikomu se nic nestalo,“ uvedl Kalina.

Požár Angusfarm zasáhl i slavné šéfkuchaře, Radek Kašpárek nabízí i pomoc

Šéfkuchaři osud podniku není lhostejný, a tak nabízí i pomoc. „Kdyby rozhodně někdo udělal nějakou sbírku, tak já moc rád přispěji. Protože jde o projekt, který je mému srdci blízký. Pomůžu jakkoliv, jsou to lidé, které mám rád,“ dodal Kalina.