Smutná zpráva přišla z Afriky. Nejspíše tam uhynul čáp Míra I. z Mirošova, sledovaný díky satelitní vysílačce.

Čáp Míra II. z Mirošova dostává satelitní vysílačku. | Foto: ZSŽ Plzeň

Mladý čáp dostal tzv. batůžek vloni 11. července a téhož dne byl vypuštěn u Tisové na Tachovsku, kde se přidal ke dvěma dospělým čápům bílým a pravděpodobně se pak spolu s nimi vypravil i na dalekou cestu do Afriky. „Všichni jsme sledovali, jak čáp letí až pod horu Kilimandžáro, odkud se hlásil až do 8. března 2020. Celkem dva týdny se hlásila vysílačka z jednoho místa a bylo jasné, že ji buď čáp ztratil, nebo má problém. Čekali jsme, čekali, že se stane zázrak, ale ten se nekonal. Dnes můžeme s téměř 100% jistotou říci, že Míra I. asi už nežije,“ posteskl si Karel Makoň ze záchranné stanice živočichů Plzeň. Dodal, že podobně jako Míra I. se odmlčel i čáp Eda, vylíhnutý z vejce v Nalžovských Horách a následně adoptovaný na hnízdo do Chodové Plané. Při návratu ze Súdánu se najednou přestala hlásit i jeho vysílačka. Zatím ale není jisté, že uhynul.