Komín devítiletky v Oseku u Rokycan zvolila před několika lety za trvalý pobyt čapí rodinka. Dokonce s takovým ohlasem, že je tu umístěna kamera, díky níž lze nepřetržitě sledovat dění v hnízdě. Ohlas je obrovský, i když nyní web poskytuje spíše medvědí službu.

Čapí hnízdo v Oseku je pod dohledem... | Foto: Deník/Václav Havránek

Poznal to na vlastní kůži šéf záchranné stanice živočichů ze Švermovy ulice Pavel Moulis: „Máma zanedbává jednoho z potomků a my teď čelíme mnohdy agresivním útokům, že nic neděláme. I když za handicapovanými živočichy jezdíme v průměru dvakrát denně. Pochopitelně nás mrzí, že se situace v Oseku nevyvíjí podle představ, ale diváci vidí, jak je život v přírodě nastaven. A výtky, že se na to koukají děti? Alespoň vidí, jak reálný a jistě spravedlivý boj o přežití je v přírodě nastavený.“