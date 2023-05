Jeden z největších kempů v rámci Slavností svobody v Plzni vyrostl v parku za Plazou a bylo se na co dívat. Mezi lákadly bylo stíhací letadlo Spitfire, polní nemocnice, ale také současná armádní technika a mnoho dalšího.

Slavnosti svobody v Plzni, kemp za Plazou. | Video: Daniela Loudová

„Jsme kombinovaný oddíl, fungujeme jako spolek. Věnujeme se historii druhé světové války a hlavně našim československým vojákům, kteří sem do Plzně přišli v květnu 1945. Letos od nás mohou návštěvníci vidět historickou techniku a nachystali jsme polní nemocnici s veškerým vybavením, sanitkami, lůžky, nástroji, léky a vším, co se používalo,“ představil svoji část tábora Tomáš Higgins, který se historií zabývá již 35 let a přivedl ho k tomu jeho děda. „Měl jsem rád knížky a jeho vyprávění. To jsem byl malý kluk, pak jsem viděl filmy, později mě zaujaly uniformy a stará technika. To bylo někdy v 80. letech a od té doby jezdím s kamarády po akcích, oslavách,“ sdělil Higgins.

Dle jeho slov už není tak těžké sehnat různé exponáty, vyrábí se mnoho kopií. „Dříve to byl problém, dát něco dohromady, ale nyní seženete už v podstatě vše, vyrábí se repliky všeho,“ dodal Higgins s tím, že ho velmi těší zájem lidí a především dětí.

Za Plazou si lidé mohou prohlédnout tábor Československé samostatné obrněné brigády, jehož součástí je dobová ošetřovna, výstava vojenské techniky, dobové výstroje, výzbroje, věcí denní potřeby, polní kuchyně i polní pošta. Dále tam najdete tábor RAF a WAAF s ukázkami výstroje letců RAF, života letců RAF a žen WAAF, současně tam Czech Spitfire Club, spolek letecké historie, vystavuje repliku stíhacího letadla Spitfire 1:1 v markingu 312. československé stíhací perutě RAF a legendy Otty Smika. Kromě historické techniky je tam k vidění i současná technika Armády ČR i Armády Spojených států amerických, 2d Cavalry regiment Stryker.

Do kempu za Plazou je možné zavítat ještě v neděli do 18 hodin.