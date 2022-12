Tříkrálová sbírka je největší českou sbírkou konanou ve prospěch lidí v nouzi. Její 23. ročník se uskuteční od 1. do 15. ledna. A na to, aby lidé nepřišli o návštěvu Kašpara, Melichara a Baltazara jsou zapotřebí dobrovolníci, kteří by se za ně převlékli a obcházeli domácnosti. „Oblastní charita Klatovy nyní hledá nové koledníky, ale i dospělé vedoucí tříkrálových skupinek, kteří se zasadí o výběr finančních prostředků na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou. Ti, kdo chtějí osobně koledovat nebo pomáhat s organizací, i ti, kdo nabídnou veřejné místo k umístění tříkrálové pokladničky, se mohou obrátit na koordinátorku Tříkrálové sbírky Miroslavu Tomšíkovou, na telefon 732 775 868 či e- mail: miroslava.tomsikova@klatovy.charita.cz. Od ní se dozví vše potřebné,“ uvedla za Oblastní charitu Klatovy Jitka Růžičková.