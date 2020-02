Okresní soud Plzeň město ho potrestal trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení, desetiměsíčním trestem, který mu podmíněně odložil na zkušební dobu dvou let. Šachajda ani státní zastupitelství si proti verdiktu nepodali odpor, ve středu proto nabyl právní moci. Deníku to potvrdila mluvčí soudu Lucie Ženíšková.

Jak již Deník informoval, vraždu Miarko dlouhodobě plánoval, svěřit se s tím měl i Šachajdovi. V osudný den, 27. května 2019, odešel ze školy v Plzni a odjel vlakem do Zdemyslic se dvěma noži v batohu. Na dívku čekal na nádraží, poté ji sledoval domů, kde ji ubodal. Po zavraždění Terezy napsal kamarádům a rodině, že ji zabil. Přes messenger informoval o vraždě i Šachajdu. Ten zareagoval nepochopitelně. „Nikomu tuto informaci nesdělil, reagoval pouze nabídkou poskytnutí alibi. Nabádal ho, že je dospělý a může utéci do zahraničí a rovněž, že může hrát duševní poruchu,“ stojí v návrhu na potrestání. Šachajda se tak dopustil neoznámení trestného činu. Hrozily mu až tři roky vězení, vyvázl s výše uvedenou podmínkou.

Sám se za svůj čin nestydí, v den Miarkova odsouzení napsal na svůj facebookový profil „žádná ostuda“. V diskusi se ho tam zastali kamarádi i jeho otec, naopak jiní čin odsoudili. Bolestné je jeho chování zejména pro rodinu zavražděné dívky. „Miarko mu řekl, že Terezku zavraždí. Měl tři dny na to, aby zachránil jeden lidský život a osudy dalších lidí. Ale neudělal vůbec nic. On to považuje za kamarádství. Kdyby to byl ale skutečný kamarád, tak pomohl mojí dceři, že mohla žít, i jemu,“ řekl Deníku otec zavražděné František Š. a dodal: „Otázkou je, zda by nebyl lepší jiný trest. Třeba obecně prospěšné práce ve zdravotnickém zařízení, aby si dotyčný uvědomil cenu lidského života.“