Ptali jsme se, zda jim bylo vyhrožováno, a pokud, ano, jak, a zda to řešila policie. Redakce oslovila poslance, senátory, hejtmanku i starosty. Zde jsou naše otázky i odpovědi politiků, z nichž někteří byli velmi otevření:

OTÁZKY:

1) Setkal(a) jste se během své politické kariéry s výhrůžkami? Pokud ano, byly osobní, telefonické, po internetu? Jaké byly důvody vyhrožování? Šlo o reakci na některé vaše konkrétní politické kroky?

2) Které byly nejzávažnější?

3) Musel(a) jste kvůli vyhrůžkám přijmout nějaký způsob ochrany?

4) Řešil(a) jste některé výhrůžky s policií? S jakým výsledkem?

ODPOVĚDI:

Lukáš Bartoň, poslanec, Piráti:

Přímé výhružky ani ne, ale mám dostatek nadávek, nesmyslů, udání a lží o mně. Žádné výhružky jsem tedy neřešil a ani jsem nepřijímal žádné opatření. Kolegyně Richterová je na tom ale o dost hůře.

Barbora Kořanová, poslankyně, ANO

1) S výhrůžkami jsem se setkala velmi vzácně, podle mne jde stále o věc, které se drtivá většina populace štítí. V době, kdy jsem prosazovala zákaz jízdy kamionů v levém dálničním pruhu, jsem obdržela zprávu, že si mne dotyčný najde a ublíží mi na zdraví, návrh se ho zřejmě osobně dotýkal. S podobným případem jsem se setkala i v době, kdy jsem odsuzovala politizaci znásilnění ze strany SPD, bylo mi na sociálních sítích jedním uživatelem sděleno, že bych si měla dát pozor, abych se já nebo moje dcera nestala obětí znásilnění.

Setkala jsem se i s tím, že na mne lidé útočili v osobní rovině a to i včetně určitých náznaků vyhrožování. První taková vlna přišla po té, co mi v květnu starosta Pavel Novotný z ODS napsal silně vulgární dopis, který jeho fanoušky motivoval k osobním slovním útokům na mou osobu i na mé blízké. Jednalo se skutečně o silně vulgární formu, někteří lidé mne na sociálních sítích kontaktovali s tím, že mi přáli vážně věci, které snad nechci ani opakovat. Další taková vlna pak přicházela v souvislosti s hlasováním o prodloužení nouzového stavu před Vánoci, kdy na sociálních sítích kolovala má fotografie, kontaktní údaje a adresa mé kanceláře i bydliště a to včetně výzev, aby si to se mnou lidé přišli vyřídit, aby zvonili na můj zvonek, protože jsem hlasovala pro prodloužení nouzového stavu. S útoky, mnohdy v osobní rovině, se setkávám i ze strany radního České televize Zdeňka Šarapatky, jehož odvolání jsem z Rady České televize v loňském roce po sérii skandálních vyjádření na adresu prezidenta republiky, ale i jiných, navrhovala.

2) Musím říct, že šokována jsem byla těmi větami o znásilnění, ale i dopisem Pavla Novotného, který rovněž psal, že bych se měla zamyslet nad tím, zda nespáchat sebevraždu. Jeho fanoušci pak útočili na mne i mou rodinu a to bylo skutečně něco, co jsem si před tím dokázala jen těžko představit.

3) Nemusela, ani jsem o tom neuvažovala. Jako politik jsem si vědoma toho, že určité věci musím přijímat jinak, než kdybych byla soukromá osoba, takže tak činím. Řekla bych, že dnes jsem vůči tomu více imunní, snažím se s těmi lidmi i tak diskutovat, ačkoli to není lehké. Svůj podíl na tom má jistě i koronavirová pandemie, lidé jsou z politiky frustrováni, částečně jistě právem, a mají potřebu to politikům sdělit.

4) Neřešila, zvažovala jsem podání trestního oznámení na pana Novotného, ale vzhledem k tomu, že je souzen za vyhrožování a podobné delikty permanentně, tak bych jen nosila dříví do lesa. Stejně tak jsem toto zvažovala u pana radního Šarapatky za jeho permanentní ataky, ale musím říct, že pomyslný pohár trpělivosti zatím nepřetekl.

Jana Levová, poslankyně, SPD

1) Ano setkala a pravidelně. Mailem jsem dostala výhružky, že mám chcípnout atd. Na Facebooku ve zprávách jsem také dostala mnoho zpráv - některé oplzlé, v jiných mi psali, že mám chcípnout nebo že by nám politikům měli sebrat majetek a dát nás do basy.

2) Nejhorší byly zprávy, že mám chcípnout.

3) Zkusila jsem podat trestní oznámení, policie ho ale odložila. To se týkalo vymyšlené kauzy, ve které jsem byla spojována s mafiány a tím, že můj manžel spolupracuje s mafiány, kteří zavraždili člověka.

4) Viz má odpověď výše.

Pavel Šindelář, poslanec, ODS

Ne.

Jiří Valenta, poslanec, KSČM

1) Samozřejmě, setkal a setkávám a jsou to výhrůžky všeho možného druhu! Jedná se převážně o obhroublá až velice sprostá vyjádření k mé osobě a samozřejmě občas nechybí ani výhrůžky smrtí. Z velké většiny se tyto útoky týkaly nějakého, aktuálně řešeného problému v poslanecké sněmovně. Z dřívější doby mně utkvělo v hlavě například verbální osočování a nadávání kvůli mému sněmovnímu vystoupení odsuzujícímu eventuální přijetí kvót na nelegální migranty v ČR, nebo například pro kritiku výročních zpráv o hospodaření a činnosti ČT. V poslední době mně občas vyhrožují kritici přijatých restriktivních opatření v souvislosti s bojem proti COVID-19, přestože nejsem ten, který by je zaváděl, na straně druhé ale patřím do skupiny lidí, řekněme více zdravotně obezřetných, a tím se ani veřejně netajím.

2) Nejzávažnější bylo fyzické napadení plynovou pistolí v restauračním zařízení, pro mne neznámým hostem, který mi mířil do obličeje ze vzdálenosti půl metru a vyhrožoval usmrcením. Událost se odehrála v Plzni, v září roku 2016. Útočník však naštěstí nevystřelil a po chvíli utekl a druhý den se sám přišel přihlásit na policii, která po něm již intenzivně pátrala. Pánovi se nelíbily moje politické aktivity, což při svém útoku na mne vykřikoval, před mnohými svědky.

3) Co se týče výše zmíněného incidentu, policie mi tehdy, do doby dopadení pachatele, nabízela osobní ochranu, kterou jsem však odmítl. Sprosté a agresivní osoby na sociálních sítích blokuji, při urážkách a vyhrožování prostřednictvím e-mailu na tyto většinou nereaguji a ignoruji je.

4) Popsaný útok byl okamžitě řešen policií, kterou přivolal jeden z hostů restaurace. Sedmačtyřicetiletému muži, který mne tehdy ohrožoval i kvůli stranické příslušnosti, následně uložil soud podmíněný sedmiměsíční trest a pokutu 2 tisíce korun. K podmínce se zkušební dobou na 30 měsíců muže odsoudil Okresní soud Plzeň-město za přečin násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a za přečin výtržnictví. Bohužel, ze samotného policejního vyšetřování jsem cítil též jakousi osobní politickou předpojatost a snad i jistou podporu chování útočníka, který najednou začal tvrdit, že ten jeho útok nesouvisel s mojí politickou činností, přestože sedm svědků uvedlo do protokolu opak.

Václav Votava, poslanec, ČSSD

S výhrůžkami, za dobu 20 let, co jsem v politice, jsem se setkal. Omlouvám se, nebudu to ale konkrétně rozebírat.

Ilona Mauritzová, hejtmanka kraje, ODS

1) S dostupností, rychlostí a anonymitou sociálních sítí se bohužel staly výhružky a nadávky součástí života každého politika, anebo veřejně činné osoby. Zejména v poslední době, která je v souvislosti s koronavirovou pandemií náročná pro všechny, jsou reakce mnohdy zlé a nepříjemné. Na jaře jsem vnímala mezi lidmi vysokou míru sounáležitosti a solidarity, ale v dnešní době převládá nenávist a agresivita. Pokud jsou reakce lidí do jisté míry korektní a slušné, tak se s nimi snažím komunikovat.

2) Zobecnila bych to na sprosté komentáře a nadávky na facebooku a někdy nenávistné emaily. Společným jmenovatelem je právě jejich častá anonymita a prázdné a neosobní facebookové profily.

3) Ne, do tak vyhrocené situace jsem se, naštěstí, nedostala.

4) Pokud agresivita komentářů nebo emailů je vysoká, předává krajský úřad tyto komentáře policii k dalšímu řešení. Věřím, že s postupným zvládnutím epidemie a návratem do normálního života, bude ubývat nenávistných komentářů a mezi lidi se vrátí dobrá nálada.

Zdeněk Novák, starosta Domažlic, Sdružení pro město Domažlice

Za celou dobu, po kterou jsem aktivní v komunální politice (přes 14 let), jsem se se žádnými výhružkami nesetkal.

Rudolf Salvetr, starosta Klatov, ODS

Nechci to zakřiknout, ale krom jednoho dopisu nejmenovaného vězně ve výkonu trestu, jsem se s výhružkami nesetkal. Po konzultaci jsem ani tento neřešil.

NEODPOVĚDĚLI:

Martin Baxa, poslanec, primátor Plzně, ODS

Kamal Farhan, poslanec, ANO

Miloslava Rutová, poslankyně, ANO

Karla Šlechtová, poslankyně, ANO

Jan Volný, poslanec, ANO

Lumír Aschenbrenner, senátor, ODS

Václav Chaloupek, senátor, OPAT

Pavel Karpíšek, senátor, ODS

Vladislav Vilímec, senátor, ODS