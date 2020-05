Křižovatkou U Jána projede v pracovní dny přes 50 tisíc vozidel a více než 600 tramvají. Chodci mají v současnosti pouze jedinou možnost, jak se dostat přes velmi vytíženou čtyřproudou silnici, a to po lávce přes ulici U Prazdroje od hotelu Vienna House Easy Pilsen. Správa veřejného statku města Plzně převzala v dubnu dokončený projekt pro stavební povolení na úpravu této lokality. Přestavba křižovatky si vyžádá náklady ve výši 56 milionů korun.

„Expozice plzeňského pivovaru se pravidelně umisťují na předních místech v seznamu nejnavštěvovanějších turistických cílů v České republice, proto je pro nás stěžejní vyřešit problematiku dostupnosti lokality pivovaru a centra města nejen pro turisty, ale také pro občany. Křižovatka v současné podobě byla dokončena v roce 1993 v rámci výstavby průtahu silnice číslo 5. Od svého vzniku je křižovatka velmi nepřátelská k chodcům, neboť s výjimkou lávky přes ulici U Prazdroje není žádný způsob, jak jednotlivá ramena křižovatky legálně pěšky přejít,“ uvedl primátor města Martin Baxa.

„Správa veřejného statku města Plzně nyní zajistila projekt pro stavební povolení na úpravu křížení ulic Tyršova, Pražská, Sirková a U Prazdroje. Naším cílem je doplnit místa pro přecházení přes ulice Tyršova, Pražská a Sirková do křižovatky tak, aby bylo možné přes všechna ramena křižovatky U Jána legálně přejít," řekl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule. Tento záměr však vyžaduje stavební zásahy do celé plochy křižovatky. Je potřeba vytvořit čekací prostory na chodnících a doplnit dělicí ostrůvky pro zkrácení délek přechodů. Všechny přechody a místa pro přecházení budou bezbariérové a řízené světelnou signalizací. "Myslíme také na cyklisty. V souběhu s přechody budou postaveny i přejezdy pro cyklisty, takže dojde k propojení cyklotras z Denisova nábřeží a podél Tyršovy ulice ve směru do Nádražní ulice a na Doubravku,“ vysvětlil náměstek. Celkové náklady stavby jsou odhadnuty na 56 milionů korun, z toho úpravy na vodohospodářské infrastruktuře budou činit 11 milionů korun, na silnicích I. třídy 15 milionů korun a na městských komunikacích 30 milionů korun.

„Stavební zásahy budou dosti komplikované, protože se jedná o křižovatku dvou silnic I. třídy, kterou v pracovní den projede přes 50 tisíc vozidel a také více než šest stovek tramvají. V Sirkové ulici bude po přestavbě o jeden řadicí pruh méně. Zůstanou ale stále tři pruhy. Naopak výjezd z Pražské ulice posílíme o další pruh pro směr přímo. Těmito změnami reagujeme na změnu dopravní situace, k níž v průběhu času došlo,“ řekl Ondřej Vohradský, vedoucí úseku dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně.

„Kromě pozemních komunikací, tedy vozovek a chodníků, zrekonstruujeme také podzemní inženýrské sítě – vodovod a kanalizaci. Obnovíme trakční trolejové vedení, veřejné osvětlení i světelnou signalizaci. Novinkou budou chodníky podél Sirkové ulice. Nakonec budeme provádět vegetační úpravy,“ doplnil Ondřej Vohradský.

„V současnosti Správa veřejného statku požádá o vydání příslušných stavebních povolení na jednotlivé objekty a poté bude třeba stavbu zařadit do rozpočtů jednotlivých investorů. Realizací stavby napravíme dlouhodobě nevyhovující stav pro pohyb chodců v této části města. V jižním směru pak na úpravu křižovatky U Jána naváže další významná připravovaná investice města, kterou je celková úprava severního předpolí Hlavního nádraží,“ uzavřel Michal Vozobule.