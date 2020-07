Natáčení probíhá s předstihem, což již v červnu avizoval ředitel Městského kulturního střediska Domažlice Kamil Jindřich. „V současné době vznikají zhruba pětačtyřicetiminutové medailonky, v nichž se představí jednotlivé chodské folklorní soubory,“ uvedl Deníku Jindřich.

Nejen regionu, ale celé republice se díky on-line vysílání a televizním přenosům představí Chodský soubor Mrákov, Národopisný soubor Postřekov, Mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí, Rodinná skupina sester Kuželkových, Konrádyho dudácká muzika a Domažlická dudácká muzika.

Chodské pořady natáčí Svěrákův kolega

Natáčení jednotlivých medailonků se ujal režisér David Rauch, kterého diváci znají především z jeho známé a výrazné dětské role Radima Dochleby v Troškově filmu Bota jménem Melichar. Ovšem své místo má i vedle režiséra Jana Svěráka, kde figuroval jako asistent režie, producent či filmový tvůrce. Spolupracoval se Svěrákem na významných snímcích, jakými jsou Kolja, Tmavomodrý svět, Vratné láhve či Po strništi bos.

Kromě pořadů vznikne i několikaminutový spot propagující Chodsko i chodskou lidovou kulturu a chodské reálie tak budou mít v medailoncích své nezastupitelné místo. Samozřejmě se tak na záběrech objeví domažlická věž, branka a v neposlední řadě i místní krajina. „Vždy se totiž natáčí v místě, kde soubor působí,“ doplnil Kamil Jindřich.

Všemi medailonky bude provázet Josef Kuneš z Domažlické dudácké muziky. Střihne si tak kromě role muzikanta i roli moderátora. „S naším souborem natáčíme dnes, v neděli. Připravili jsme pásmo písniček a povídání, které se vztahuje k folkloru i muzice a objeví se i chodská poudačka. V podstatě to, co bychom předvedli na jevišti, to teď prezentujeme před kamerami,“ zmínil Josef Kuneš s tím, že je to skutečně poprvé, co se slavnosti předtáčí dopředu. „Učíme se zase něco nového a třeba to bude mít i nějaký další přínos,“ řekl na závěr.