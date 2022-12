„Slepice, kachny, husy, pobíhá to tam na volno, ač to má být zavřené. Bojíme se, aby sem ten chovatel nezavlekl nákazu. Navíc to není poprvé, co jsou s tímto chovem problémy. Zvířata nejen podle mne nejsou dostatečně živená, umírají. Běhají tam potkani. Lidé sepisovali petice, nic to ale nebylo platné,“ řekl Deníku obyvatel Klatov, jehož jméno redakce zná, ale respektovala jeho prosbu o jeho nezveřejnění. Dodal, že se obrátil i na veterinární správu, nicméně nic se nezměnilo.