Je to masakr. Tak zhodnotil současné období David Tuček, jednatel společnosti 1. Koronerská, která působí celkem v sedmi krajích včetně Plzeňského. Koronerům totiž v posledních týdnech výrazně přibylo výjezdů k zesnulým, navíc jim pozůstalí stále častěji zatloukají, že jsou v karanténě či dokonce pozitivní, a tak je ohrožují nákazou.

VÍCE VÝJEZDŮ

Koroner vyjíždí ke všem úmrtím mimo nemocnici. Výjimkou je, pokud někdo zemře při resuscitaci zdravotnickou záchrannou službou, například po nehodě. „Dále může zesnulé prohlížet praktický lékař, ale to je v současné době nereálné,vždyť u mrtvého je to někdy na dvě, tři hodiny. Prohlížet může i lékař z pohotovosti, ale ti jsou nevýjezdní. A mrtvola za nimi nepřijde,“ zbilancoval Tuček s tím, že o práci koronera není příliš zájem ani v normálním období, a teď v době pandemie je situace ještě horší. Výjimkou je ale právě Plzeňský kraj. Tam má firma aktuálně tucet koronerů. A mají plné ruce práce.

„Za poslední měsíc máme nárůst prohlídek minimálně o 40 procent. Řekl bych, že 30 procent výjezdů je spojeno s covidem,“ zbilancoval Tuček. Riziko nákazy od nebožtíka je podle něj minimální, neboť nedýchá a vir lze tak přenést jen dotykem, což eliminují rukavice. Větším rizikem jsou ale lidé v okolí zesnulého. „My musíme přijet k mrtvému pokaždé. V domovech seniorů je to jasné, tam nám řeknou pravdu. Rodiny nám ale často vyloženě lžou. Tvrdí, že nejsou v karanténě nebo že nejsou pozitivní a my pak zjistíme, že nemluvili pravdu. Nevím proč, my bychom je nijak nedehonestovali. Ptáme se ale proto, že potřebujeme nastavit úroveň ochrany našich posádek,“ uvedl Tuček s tím, že podobných případů přibývá. Sami koroneři se přitom podle něj snaží, aby případnou nákazu neroznesli. V domovech pro seniory se proto vyhýbají živým a tělo ohledávají v prostorách určených pro karanténu.

POHŘEBÁCI Z PLZEŇSKA STRACH NEMAJÍ

Označit, kdo zemře na covid-19, není podle Tučka snadné. „Vezměte si, že ten dotyčný má karcinom a je zároveň pozitivní na covid-19. Co je příčinou úmrtí? To je vždy složitá otázka,“ vysvětlil. Je-li u zemřelého podezření na koronavir, vloží se do jednoho vaku, ten se postříká dezinfekcí a poté vloží do dalšího vaku. Jen tak se může převážet. V Jihočeském kraji se navíc tělo označuje speciální výstražnou samolepkou, ta se ale na Plzeňsku nepoužívá. „Covid pozitivní těla se mohou vozit na pitvu jen na jedno místo v republice, do Prahy na Bulovku. Takto jsme nedávno vezli jedno z Plzně, bylo to ale bez problémů,“ řekl Tuček.

Někdy je však s předáním mrtvého pohřební službě problém. „V jednom kraji jsme převoz na pitvu řešili šest hodin, lékařka nakonec musela volat až na krizový štáb ministerstva vnitra, aby se to vyřešilo,“ řekl jednatel 1. Koronerské a dodal: „Zatímco v jiných krajích jsme se už setkali s tím, že nám nechtěly pohřební služby převézt tělo na pitvu, v Plzeňském kraji se to nestalo. Nikdy tu nebyl problém.“

Proč právě v tomto regionu se pohřební služby „necukají“, může vysvětlit přístup Davida Všetečky z pohřební služby Všetečka a syn, která působí na Plzeňsku a Domažlicku. „Naše firma se covid-19 absolutně nebojí. Nechci to zlehčovat, ale když byla první vlna, měli jsme jen to, co jsme si dokázali obstarat. Přitom nebylo nikde nic, takže jsme neměli profesionální pomůcky. Vyjížděli jsme v pláštěnkách a podobně, byli jsme zahalení od hlavy k patě. Dnes to řešíme tak, že máme rukavice a roušku a to je vše. Když víme, že ten člověk byl pozitivní, dáme mu přes ústa roušku namočenou v dezinfekci, protože když s ním manipulujeme, vyjde z ústní dutiny vzduch,“ popsal Všetečka.

VYDĚŠENÍ SENIOŘI

Oba muži se shodli, že covid-19 sice nelze podceňovat, ale to, co předvádějí některá média, je zbytečné strašení lidí, zejména starších. „To, co se děje, je naprostá hysterie. Ta je myslím horší, než samotný vir. Lidé panikaří, mají strach. Když někam přijedeme a hovoříme se seniory ve věku kolem 80 let, slyšíme od nich, že spíš zemřou na stres a nervové vypětí, než na covid-19. Chybí jim sociální kontakty, které k životu nutně potřebují,“ myslí si Všetečka. „Řekl bych, že covid-19 tolik lidí zase nezabíjí, zejména v domovech pro seniory mnohem více zabíjí stres a sociální vyloučení. To je opravdu tragédie a veliký problém. Vytváří se panika a staří lidé to psychicky nezvládají,“ přidal se Tuček.