Sen, který realizoval podnikatel Robert Beneš v bývalém vojenském cvičišti na okraji Rokycan, dostal obrovskou trhlinu. V uplynulých dnech totiž přišel téměř o celé stádo zubrů. Přesněji o čtyři z pěti kusů. „Včetně mohutného samce Tábora, který sem byl právě před rokem převezen z husitského města,“ potvrdil majitel areálu.

První samice uhynula v únoru a týden na to ji následoval její potomek. „Byl to šok. Nejprve nás napadla otrava nebo pozůstatky po nějaké černé skládce, jichž tady bylo hodně. Ale pitva nic takového neprokázala,“ vrátil se Beneš ke smutné události. Jenže pár týdnů na to nepřežil statný Tábor ani jedna z jeho partnerek. „To už jsme zvířata dopravili na specializovanou veterinární kliniku do Brna, kde úmysl vyloučili,“ dodal Beneš.

Odborníci označili za příčinu uhynutí střevní červy z jelenovitých odnoží. Zatímco paroháči to zvládli, zubři v kombinaci s parazity, tuhou zimou a možná i podmáčeným povrchem nikoliv,“ dodal muž, který vymyslel pro obří prostor nevšední řešení. Dnes je cílem turistických výšlapů a stovky návštěvníků mají pořád co obdivovat.

Stádo tvoří šest divokých koní, tři laně, stejný počet jelenů a patnáct daňků. Samice zubra zůstala jediná. Je zbavená červů a z agentury Česká krajina je přislíbený transport tří mohutných turů.